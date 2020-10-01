Всех тренеров уволить: без плавания остается спортшкола в Волжском

Спорт 01.10.2020 20:51
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01.10.2020 20:51
Всех шестерых тренеров отделения по плаванию одним махом решено сократить в МАУ СШ №3, сообщает ИА «Высота 102». Приказ от об увольнениях подписан руководством спортшколы 29 сентября на основании письма комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского. С 1 декабря в муниципальном автономном учреждении будет действовать новое штатное расписание. Как рассказал информагентству заслуженный тренер России Юрий Лазарев, около 350 детей лишаются тренировок, а он и его коллеги остаются без работы и возможности заниматься любимым делом.
Известно, что несколько месяцев назад областным спорткомитетом в адрес главы Волжского Игоря Воронина было направлено письмо о необходимости принятия исчерпывающих мер по сохранению численности сотрудников МАУ СШ №3 и недопущения сокращений. «Проведены совместные совещания с руководством учреждения, тренерами, представителями родительской общественности, в ходе которых принято решение о сохранении тренерского состава в количестве 6 человек и 361 занимающихся на отделении плавания в МАУ СШ №3»,- говорилось в письме от 18 июня за подписью руководителя комитета спорта Волгоградской области Александра Глинянова, направленном в спортшколу.
Почему власти Волжского проигнорировали достигнутые на уровне региональной власти договоренности и решили уничтожить отделение плавания, пока неизвестно. ИА «Высота 102» направило редакционный запрос в мэрию городского округа.
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