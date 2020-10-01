Экономика 01.10.2020 09:20 Новости компаний
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01.10.2020 09:20 Новости компаний
Специалисты «Россети Юг» подключили к своим сетям 15 линий уличного освещения в малых населенных пунктах Волгоградской области.
Как сообщили ИА «»Высота 102» в энергокомпании, обеспечено электроснабжение линий уличного освещения в таких отдаленных и малонаселенных селах и хуторах как Гуселка, Алешкин, Каменный Брод, Верхнебезымяновский, Щучий и других.
Таким образом, проблема освещения улиц в темное время суток была решена в 13 отдаленных населенных пунктах восьми районов области.
Обеспечение малых населенных пунктов уличным освещением проводится по заявкам администраций муниципальных образований в рамках региональной программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем наружного освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области».
Как отметил генеральный директор «Россети» Павел Ливинский в ходе рабочей поездки в Арзамас, энергетики группы компаний проводят модернизацию систем освещения в 26 регионах страны, повышая комфорт и безопасность городской среды.
«Благодаря примененным решениям, потребитель без дополнительной нагрузки на бюджет получит качественный свет у себя на улице, во дворе и на дорогах. Это в первую очередь отразится на уровне безопасности: снизится уровень криминогренности и количество ДТП на дорогах. Уровень освещенности – очень тонкий момент, который оказывает сильное влияние на нашу жизнь», – отметил Павел Ливинский.
Справка. Компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.
«Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек.
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