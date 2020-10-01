Экономика

«Россети Юг» обеспечили уличным освещением малые населенные пункты Волгоградской области

Экономика 01.10.2020 09:20 Новости компаний
0
01.10.2020 09:20 Новости компаний


Специалисты «Россети Юг» подключили к своим сетям 15 линий уличного освещения в малых населенных пунктах Волгоградской области.
Как сообщили ИА «»Высота 102» в энергокомпании,  обеспечено электроснабжение линий уличного освещения в таких отдаленных и малонаселенных селах и хуторах как Гуселка, Алешкин, Каменный Брод, Верхнебезымяновский, Щучий и других. 
Таким образом, проблема освещения улиц в темное время суток была решена в 13 отдаленных населенных пунктах восьми районов области.
Обеспечение малых населенных пунктов уличным освещением проводится по заявкам администраций муниципальных образований в рамках региональной программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем наружного освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области».
Как отметил генеральный директор «Россети» Павел Ливинский в ходе рабочей поездки в Арзамас, энергетики группы компаний проводят модернизацию систем освещения в 26 регионах страны, повышая комфорт и безопасность городской среды. 
«Благодаря примененным решениям, потребитель без дополнительной нагрузки на бюджет получит качественный свет у себя на улице, во дворе и на дорогах. Это в первую очередь отразится на уровне безопасности: снизится уровень криминогренности и количество ДТП на дорогах. Уровень освещенности – очень тонкий момент, который оказывает сильное влияние на нашу жизнь», – отметил Павел Ливинский.
Справка. Компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.
«Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экономика
01.10.2020 12:48
Экономика 01.10.2020 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2020 17:45
Экономика 30.09.2020 17:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2020 10:27
Экономика 30.09.2020 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2020 09:55
Экономика 30.09.2020 09:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2020 08:49
Экономика 30.09.2020 08:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2020 15:00
Экономика 29.09.2020 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2020 20:40
Экономика 28.09.2020 20:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2020 16:26
Экономика 27.09.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2020 15:01
Экономика 27.09.2020 15:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2020 09:11
Экономика 26.09.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2020 13:33
Экономика 25.09.2020 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2020 19:51
Экономика 24.09.2020 19:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2020 17:34
Экономика 24.09.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2020 16:01
Экономика 24.09.2020 16:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2020 15:54
Экономика 24.09.2020 15:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:13
Бывший сотрудник налоговой осужден за наркотики в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:43
Лечились сами и умерли: двое волгоградцев не смогли в одиночку победить коронавирусСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские школы проверят на законность установки оборудования для распознавания лицСмотреть фотографии
13:33
В Волгоградской области тихо сменили руководителя «Молодой Гвардии»Смотреть фотографии
13:19
Питерский перевозчик «убивает» автобусы Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
12:42
Октябрь несет смерть: коронавирус буйствует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
В неистребимые «Китай-города» в Волгоградской области нагрянули силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Московские следователи занялись проверкой гибели подростка на железной дороге в ВолжскомСмотреть фотографии
10:58
Волгоградец предложил бесплатно раздавать людям маскиСмотреть фотографии
10:44
В волгоградском музее на свой юбилей сварили варенье из картофеляСмотреть фотографии
10:20
На юге Волгограда ночью компания молодых людей разбилась в ДТПСмотреть фотографии
10:04
«Это естественный отбор?»: в Волгограде семья с коронавирусом заперта в квартире без медпомощиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
За наглый обман дольщиков осужден экс-директор «Волгоградской строительной компании»Смотреть фотографии
09:33
В Волгоградской области водитель «Оки» погиб в лобовом с грузовикомСмотреть фотографии
09:20
«Россети Юг» обеспечили уличным освещением малые населенные пункты Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:18
Жительница Волгоградской области обобрала незрячего инвалидаСмотреть фотографии
08:24
В Волжском иностранцы заняли скамейки в ожидании поезда на родинуСмотреть фотографии
20:56
Развод 80-го уровня: волгоградец взял в кредит 2 млн рублей и перевел их аферистуСмотреть фотографии
19:46
В Волгоградской области простые селяне стали жертвами борьбы с коррупциейСмотреть фотографии
19:37
ФАС России рассмотрела жалобу на стройку трассы в дубравах под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:45
В волгоградских кафе подешевели обедыСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде "шулерский трюк" с налогами подвел главу фирмы под статьюСмотреть фотографии
16:51
Бывшему декану юрфака Волгоградского института бизнеса скостили уголовный срокСмотреть фотографии
16:41
Не парьтесь: губернатор Волгоградской области закрепил новые запреты и рекомендации по борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области коронавирус унес жизни троих жителей шестьдесят плюсСмотреть фотографии
15:20
Под злосчастным путепроводом в Волгограде перевернулся второй грузовикСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Выезд из карантина: где отдохнули волгоградцы этим летом по данным Big Data МТССмотреть фотографии
14:03
Буйный ветер с востока идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:51
Туристы из Камышина стали богаче из-за несостоявшегося тура в ОАЭСмотреть фотографии
12:22
Помочь следствию: в Волгограде ищут пропавшего 9 месяцев назад мужчинуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 