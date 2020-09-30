Не парьтесь: губернатор Волгоградской области закрепил новые запреты и рекомендации по борьбе с коронавирусом
Общество 30.09.2020 16:41
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30.09.2020 16:41
Очередные изменения внесены в постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о введении режима чрезвычайной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», в опубликованном документе закреплены решения, принятые накануне на заседании оперативного штаба.
В частности, речь идет об усилении контроля за соблюдением масочного режима в транспорте, объектах общепита и торговли; о рекомендациях работодателям перевести на «удаленку» максимальное количество сотрудников, в первую очередь категории 60+, об усилении контроля за соблюдением режима самоизоляции возвращающимися из-за рубежа до получения ими результатов ПЦР-теста, организации работы волонтеров для помощи наиболее уязвимым категориям граждан.
Согласно постановлению, жителям региона рекомендовано использовать перчатки при посещении органов власти, судов, медицинских и других учреждений. От неработающих жителей старше 65 лет власти ждут соблюдения режима самоизоляции – место жительства им можно покидать лишь по нескольким причинам, в том числе, например, в связи с обращением за медпомощью, необходимости посетить магазин, погулять с собакой или позаниматься спортом.
Работающим гражданам старше 65 лет листки нетрудоспособности будут продлены до 18 октября.
Власти региона пока не идут на более кардинальные меры по ограничению работы предприятий и организаций в различных сферах. Им грозит лишь временная приостановка работы в связи с не соблюдением противоэпидемиологических мер. Однако и новых шагов по открытию не функционирующих уже полгода предприятий не принято. Речь идет, в частности, о кинозалах (как известно, разрешена только работа кинотеатров под открытым небом), бань и саун. На прошлой неделе депутаты областной думы интересовались, когда разрешат работу бань. На что уполномоченный по правам предпринимателей Ольга Устинова ответила, что губернатору отправлено соответствующее обращение от бизнес-сообщества. Но уже понятно, что по этому поводу можно не париться – бани остаются закрытыми.
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