Оперштаб Волгоградской области ударит по коронавирусу новыми мерами

Здравоохранение 29.09.2020 11:22
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29.09.2020 11:22
Андрей Бочаров сегодня проведет заседание оперативного штаба. Как стало известно ИА «Высота 102», губернатор планирует поставить дополнительные задачи для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа в Волгоградской области. Решения будут приняты исходя из рекомендаций специалистов и текущей ситуации, которая характеризуется как сложная из-за наступления холодного сезона.
На заседании регионального оперштаба уделят внимание вопросам работы медучреждений, профилактики в трудовых коллективах, на транспорте, объектах общепита, усилению ранней диагностики, ходу прививочной кампании и организации работы волонтеров.
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