Оперштаб Волгоградской области ударит по коронавирусу новыми мерами





Андрей Бочаров сегодня проведет заседание оперативного штаба. Как стало известно ИА «Высота 102», губернатор планирует поставить дополнительные задачи для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа в Волгоградской области. Решения будут приняты исходя из рекомендаций специалистов и текущей ситуации, которая характеризуется как сложная из-за наступления холодного сезона.

На заседании регионального оперштаба уделят внимание вопросам работы медучреждений, профилактики в трудовых коллективах, на транспорте, объектах общепита, усилению ранней диагностики, ходу прививочной кампании и организации работы волонтеров.



