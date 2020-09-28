В Волгоградской области селяне ищут в ФАПах спасение от вируса

Здравоохранение 28.09.2020 17:45
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28.09.2020 17:45
В Волгоградской области из-за пандемии повысился интерес граждан к вакцинации от гриппа. По словам заместителя главного врача Среднеахтубинской ЦРБ, врача-эпидемиолога Андрея Бардынина, вся полученная в медучреждение вакцина уже использована. В муниципальном образовании от сезонного инфекционного заболевания укололи 11 тысяч человек, из которых 3000 детей, сообщает ИА «Высота 102».
Активнее потянулись в фельдшерско-акушерские пункты и селяне. «Никого убеждать не приходится. Все сами понимают, зачем им это нужно – особенно в период действия на территории региона режима повышенной готовности», - пояснил Бардынин.
В ФАПе хутора Красный сад Среднеахтубинского района из 1320 человек, которые прикреплены к медпункту, вакцину от гриппа получили около 300. «Упор делаем на пациентах с хроническими заболеваниями вне стадии обострения, педагогах, медиках, работниках сферы обслуживания, ЖКХ и пожилых гражданах», - говорит заместитель главврача ЦРБ.
Новый фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Красный сад работает с октября 2019 года. Учреждение взамен старого построили по региональной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В ФАПе, оснащенном необходимым оборудованием, работает фельдшер – заведующий пунктом и акушер. ФАП обслуживает жителей трех населенных пунктов - хутора Красный сад, поселков Первоймайский и Красный.
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