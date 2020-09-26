На дороге в Волгоградской области на две легковушки свалились трубы





В Волгоградской области один человек пострадал и две машины получили повреждения в результате ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в 11 часов в Дубовском районе на 635 км ФАД 1Р 228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» 30-летний водитель, управляя автомобилем "МАЗ" с полуприцепом, двигаясь со стороны Камышина в сторону Волгограда, не справился с управлением. Грузовик съехал на правую обочину и опрокинулся.





В результате ДТП рассыпались металлические трубы, которые повредили двигающиеся в попутном направлении автомобили "БМВ Х-5" и "Скания". В результате ДТП водитель автомашины "МАЗ" с травмами доставлен в больницу.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.