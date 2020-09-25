Накачался наркотиками и алкоголем: водителя-убийцу судят в Волгоградской области





Перед судом в Волгоградской области по обвинению в гибели 15-летнего подростка в ДТП предстанет 28-летний житель Палласовского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (п."а" ч.4 ст.264 УК РФ).

По данным следствия, поздно ночью 16 июля текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль своего автомобиля и стал разъезжать по улицам города Палласовки. На одном из перекрестков он на высокой скорости выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с двигавшемся в его сторону "ВАЗ-21099". В результате ДТП 15-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила повреждения, несовместимые с жизнью. Спустя непродолжительное время девочка скончалась в лечебном учреждении от травмы грудной клетки, разрыва аорты.

В настоящее врем расследование завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в прокуратуру. За смертельное ДТП, совершенное в состоянии опьянения, водителю грозит до 12 лет лишения свободы.



