Пьяницы и трусы за рулем гробят жителей Волгоградской области

Расследования 16.07.2020 11:58
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16.07.2020 11:58
Два человека погибли в ДТП в Волгоградской области по вине водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, печальная статистика последних двух дней говорит о том, что управление машиной "под шофе" становится для водителей нормой.
Так, минувшей ночью в Палласовке 29-летний водитель "ВАЗ-2115" выехал на полосу встречного движения и врезался в "ВАЗ-21099". В результате тяжелые травмы получила 15-летняя пассажирка "99-ой". Девушку-подростка госпитализировали в больницу, где она скончалась. Оба водителя были госпитализированы. При выяснении обстоятельств аварии сотрудники ГИБДД выявили признаки алкогольного опьянения у водителя-нарушителя. За смертельное ДТП, совершенное в состоянии опьянения, водителю грозит до 12 лет лишения свободы.
Еще одно вопиющее ДТП произошло в Николаевском районе, где 25-летний водитель легкового автомобиля сбил 33-летнего пешехода и поехал дальше. Происшествие случилось в ночь на среду в хуторе Красный Мелиоратор. После наезда машины пешеход умер. На месте аварии эксперты обнаружили фрагменты транспортного средства, по которому была установлена марка автомашины, а позже и тот, кто был за рулем. Подозреваемого задержали. На допросе он заявил, что никого не видел, поэтому и не остановился. Возбуждено уголовное дело.
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