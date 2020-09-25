Происшествия 25.09.2020 10:52
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25.09.2020 10:52
Трагедия произошла накануне в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около полудня 70-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», двигался по ул. Елецкая со стороны ул. Череповецкая в сторону ул. Азизбекова. Напротив дома № 92 по ул. Елецкой пенсионеру стало плохо, он потерял управление автомобилем, в результате чего шестерка выехала на обочину через тротуарный камень и врезалась в дорожный знак. Водитель скончался до приезда скорой помощи.
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