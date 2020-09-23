



Итоги рассмотрения замечаний на кадастровую оценку недвижимости подвели в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, стоимость 1817 объектов будет снижена, 62 – увеличена.

С 25 июля по 11 сентября «Центр государственной кадастровой оценки» получил 2621 обращение от владельцев недвижимости.

Всего в 2020 году в регионе кадастровая оценка выполнена в отношении 2,8 миллиона объектов.

Как пояснили в ЦКО, увеличение или уменьшение кадастровой стоимости зависит от уровня цен на рынке недвижимости, от состояния объекта, от глобальной экономической ситуации и изменений окружающей инфраструктуры. Изменения стоимости также может быть связано с исправлением ранее допущенных в реестре недочетов.

Если замечание отклонено, гражданин имеет право оспорить это решение в специальной комиссии, созданной при комитете по управлению государственным

имуществом Волгоградской области, или обратиться в суд. Согласно федеральному законодательству, государственная оценка земли и недвижимости проводится не реже, чем один раз в пять лет.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, многие владельцы жаловались на то, что их владения после переоценки подорожали в 2,3, или даже 4 раза. В своих замечаниях предприниматели указывали, что это убьет их бизнес.











