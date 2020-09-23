Депутат Волгоградской гордумы обозвал коллег подопытными козликами в намордниках





Первое заседание Волгоградской гордумы в рамках осенней сессии не обошлось без скандального выступления самого шумного депутата. Впервые посетивший думский зал после выписки из инфекционного госпиталя Дмитрий Крылов отказался надевать маску, чем вызвал критику со стороны спикера собрания, сообщает ИА «Высота 102». Владлен Колесников деликатно попросил коллегу не нарушать установленный режим и нарвался на гневный выпад со стороны безмасочника, который заверил, что «ни на кого не дышит».

Несмотря на проведенные недели в ковидном стационаре, народный избранник по-прежнему связывает пандемию с мировым заговором. Послушно исполняющих требования безопасности депутатов Крылов назвал подопытными козликами.

«Я ничего не нарушаю. Коллеги, то, что у вас на лицах, и закрывает вас для того, чтобы не идентифицировать, кто вы такие, и ваши эмоции, не имеет ГОСТа, является не средством индивидуальной защиты, а намордником. Понятно, да? Любая маска, которая используется врачами, пожарниками, военными, имеет ГОСТы. Они прошли проверку, а то, что у вас на лицах, ни от чего не защищает», - уверен народный избранник.

Крылов выразил возмущение по поводу закрытых в регионе бань, которые еще со времен пандемии холеры и чумы были основным источником дезинфекции. «Администрация не разрешила работать единственным предприятиям – баням. Объясните логику, люди добрые? У вас работают рестораны, спортзалы, кафе. Это проблема острейшая», - уверен депутат.

Дмитрия Крылова госпитализировали в инфекционный госпиталь с подозрением на коронавирус в начале июня. Впоследствии у него выявили двустороннюю пневмонию. За минувшее лето по причине болезни ни на одном думском заседании он не присутствовал.



