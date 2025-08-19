Опубликован график школьных каникул на новый учебный год

Минпросвещения опубликовало рекомендуемый график школьных каникул на 2025/2026 учебный год, передает V102.RU.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Срок каникул в течение года должен составлять не менее 7 дней.

При системе обучения по четвертям, каникулы для школьников рекомендовано проводить в указанные даты:

- с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учётом праздничных дней, 3 и 4 ноября);

- с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

- с 28 марта по 5 апреля 2026 года;

- с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Напомним, что в Волгоградской области в этом году за знаниями в регионе отправятся 410 тысяч школьников и студентов. Впервые за школьные парты в Волгограде и области сядут в этом году 23 тысячи детей.