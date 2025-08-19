Общество

Опубликован график школьных каникул на новый учебный год

Общество 19.08.2025 05:45
0
19.08.2025 05:45


Минпросвещения опубликовало рекомендуемый график школьных каникул на 2025/2026 учебный год, передает V102.RU.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Срок каникул в течение года должен составлять не менее 7 дней.

При системе обучения по четвертям, каникулы для школьников рекомендовано проводить в указанные даты:

- с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учётом праздничных дней, 3 и 4 ноября);

- с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

- с 28 марта по 5 апреля 2026 года;

- с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Напомним, что в Волгоградской области в этом году за знаниями в регионе отправятся 410 тысяч школьников и студентов. Впервые за школьные парты в Волгограде и области сядут в этом году 23 тысячи детей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.08.2025 09:15
Общество 19.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 06:49
Общество 19.08.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 06:20
Общество 19.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 04:34
Общество 19.08.2025 04:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 21:28
Общество 18.08.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 21:14
Общество 18.08.2025 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 20:53
Общество 18.08.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 19:35
Общество 18.08.2025 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 17:22
Общество 18.08.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 16:18
Общество 18.08.2025 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 15:30
Общество 18.08.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 14:52
Общество 18.08.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 14:33
Общество 18.08.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 13:54
Общество 18.08.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 13:51
Общество 18.08.2025 13:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:15
В Волгограде после проверки Бастрыкина власти нашли пандус для тяжелобольной поэтессыСмотреть фотографии
09:14
УФНС: в Волгоградской области количество самозанятых превысило 200 тысячСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде потушили крышу больницы после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:27
245 брошенных электросамокатов увезли на штрафстоянку в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:19
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 13 БПЛАСмотреть фотографии
06:49
Волгоградцы 19 августа почувствуют негативное влияние солнечной дырыСмотреть фотографии
06:20
Волгоградцев пугают страшными листовками о ракеСмотреть фотографии
05:45
Опубликован график школьных каникул на новый учебный годСмотреть фотографии
04:34
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА отменены три авиарейсаСмотреть фотографии
04:09
Корпус больницы №16 загорелся в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:42
Впервые чемпионат и первенство РФ по серфингу пройдут в Волгоградской области Смотреть фотографии
21:28
МЧС предупредило о грозах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:14
Пролеты МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
20:53
Город Волгоградской области на три дня оставят без горячей водыСмотреть фотографии
20:22
Волгоградская область поможет ЛНР в тушении масштабного пожараСмотреть фотографии
20:21
До трех выросло количество волгоградцев, пострадавших в массовом ДТП с фуройСмотреть фотографии
20:08
Вновь наломали дров. Руководство лесничества под Волгоградом заподозрили в занижении масштабов пожара в 100 разСмотреть фотографии
19:35
Волгоградцы готовы потратить на подарок учителю в среднем 2500 рублейСмотреть фотографии
18:58
Трехкилометровые пробки в обе стороны вызвало массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
Неуправляемый грузовик смял на своем пути 7 авто в Волгограде, ДТП попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Орловскую треш-стримершу осудили за осквернение Родины-материСмотреть фотографии
17:33
Полис ОМС для студентов: на популярные вопросы ответили эксперты компании «СОГАЗ-Мед»Смотреть фотографии
17:22
Волгоградка отсудила деньги за путевку в Анапу после бедствия в Черном мореСмотреть фотографии
17:16
Склад площадью 1200 кв.м. загорелся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:04
Мужчина и ребенок пострадали в массовом ДТП у кафе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
В Волгограде с 22 августа частично перекроют улицу ЕлецкуюСмотреть фотографии
16:18
Суд взыскал 470 тыс. рублей за вертолет с виновника ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:30
В Михайловке с 8-месячным опозданием построили площадку для санавиацииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Т2 предлагает волгоградцам абонементы на связь с выгодой до 40%Смотреть фотографии
14:52
Владельцу автомойки «перекрыли кислород» на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
 