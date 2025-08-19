В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА отменены три авиарейса

Три московских авиарейса были отменены из-за ночной атаки на Волгоград украинских БПЛА. Вылет одного рейса перенесен на более позднее время, сообщает V102.RU со ссылкой на справочную волгоградского аэропорта.

Росавиация вводила ограничения 19 августа на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда с 1:10 до 3:52. За это время запасной аэродром «ушел» один самолет.

По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, «Аэрофлот» отменил два рейса из Волгограда в Москву в 5:00. И один вылет был отменен из Шереметьева в город на Волге в 4:00.

В настоящее время задерживается вылет самолета из Волгограда в Анталью авиакомпании Ural Airlines. Рейс перенесен с 3:50 на 5 утра.