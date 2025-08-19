Волгоградцев пугают страшными листовками о раке

Жителей Дзержинского района Волгограда напугали листовки, появившиеся на дверях подъездов нескольких многоэтажек на улице Землячки. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, проживающие в доме №26, такие же листовки неизвестные наклеили и в других соседних домах.
Содержание листов бумаги с напечатанным текстом весьма зловеще.
- Наше здоровье под угрозой из-за бесконечных едких химических выбросов! Соседи, давайте вместе бороться с этим безобразием! Какое-то предприятие в нашей округе буквально зарабатывает на нашем здоровье и что самое жуткое – на здоровье наших детей! – цитата из листовки.
Далее следует еще более мрачное.
- В нашем регионе зашкаливающие цифры по онкологическим заболеваниям, Дзержинский район среди первых! – утверждает неизвестный автор.
Аноним также сообщает, что обращения в местные контролирующие органы не помогают. И призвал жителей писать в следственный комитет РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.
Между тем, в последнее время жители Дзержинского района Волгограда в соцсетях стали жаловаться на неприятный запах, который кто-то сравнивает с гарью, а кто-то – с разлагающейся плотью, который периодически накрывает эту часть города.
Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать ситуацию облкомприроды, однако, судя по ответу, с воздухом в Дзержинском районе все в порядке.
- На прошлой неделе были взяты пробы воздуха. Всего было выполнено 24 анализа загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано, - говорится в ответе ведомства.
Коллаж V102.RU