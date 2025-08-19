Общество

Волгоградцев пугают страшными листовками о раке

Общество 19.08.2025 06:20
0
19.08.2025 06:20


Жителей Дзержинского района Волгограда напугали листовки, появившиеся на дверях подъездов нескольких многоэтажек на улице Землячки. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, проживающие в доме №26, такие же листовки неизвестные наклеили и в других соседних домах.

Содержание листов бумаги с напечатанным текстом весьма зловеще. 

- Наше здоровье под угрозой из-за бесконечных едких химических выбросов! Соседи, давайте вместе бороться с этим безобразием! Какое-то предприятие в нашей округе буквально зарабатывает на нашем здоровье и что самое жуткое – на здоровье наших детей! – цитата из листовки. 

Далее следует еще более мрачное. 

- В нашем регионе зашкаливающие цифры по онкологическим заболеваниям, Дзержинский район среди первых! – утверждает неизвестный автор.

Аноним также сообщает, что обращения в местные контролирующие органы не помогают. И призвал жителей писать в следственный комитет РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. 

Между тем, в последнее время жители Дзержинского района Волгограда в соцсетях стали жаловаться на неприятный запах, который кто-то сравнивает с гарью, а кто-то – с разлагающейся плотью, который периодически накрывает эту часть города. 

Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать ситуацию облкомприроды, однако, судя по ответу, с воздухом в Дзержинском районе все в порядке. 

- На прошлой неделе были взяты пробы воздуха. Всего было выполнено 24 анализа загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано, - говорится в ответе ведомства. 

Коллаж V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.08.2025 09:15
Общество 19.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 06:49
Общество 19.08.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 05:45
Общество 19.08.2025 05:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 04:34
Общество 19.08.2025 04:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 21:28
Общество 18.08.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 21:14
Общество 18.08.2025 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 20:53
Общество 18.08.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 19:35
Общество 18.08.2025 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 17:22
Общество 18.08.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 16:18
Общество 18.08.2025 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 15:30
Общество 18.08.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 14:52
Общество 18.08.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 14:33
Общество 18.08.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 13:54
Общество 18.08.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 13:51
Общество 18.08.2025 13:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:15
В Волгограде после проверки Бастрыкина власти нашли пандус для тяжелобольной поэтессыСмотреть фотографии
09:14
УФНС: в Волгоградской области количество самозанятых превысило 200 тысячСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде потушили крышу больницы после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:27
245 брошенных электросамокатов увезли на штрафстоянку в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:19
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 13 БПЛАСмотреть фотографии
06:49
Волгоградцы 19 августа почувствуют негативное влияние солнечной дырыСмотреть фотографии
06:20
Волгоградцев пугают страшными листовками о ракеСмотреть фотографии
05:45
Опубликован график школьных каникул на новый учебный годСмотреть фотографии
04:34
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА отменены три авиарейсаСмотреть фотографии
04:09
Корпус больницы №16 загорелся в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:42
Впервые чемпионат и первенство РФ по серфингу пройдут в Волгоградской области Смотреть фотографии
21:28
МЧС предупредило о грозах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:14
Пролеты МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
20:53
Город Волгоградской области на три дня оставят без горячей водыСмотреть фотографии
20:22
Волгоградская область поможет ЛНР в тушении масштабного пожараСмотреть фотографии
20:21
До трех выросло количество волгоградцев, пострадавших в массовом ДТП с фуройСмотреть фотографии
20:08
Вновь наломали дров. Руководство лесничества под Волгоградом заподозрили в занижении масштабов пожара в 100 разСмотреть фотографии
19:35
Волгоградцы готовы потратить на подарок учителю в среднем 2500 рублейСмотреть фотографии
18:58
Трехкилометровые пробки в обе стороны вызвало массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
Неуправляемый грузовик смял на своем пути 7 авто в Волгограде, ДТП попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Орловскую треш-стримершу осудили за осквернение Родины-материСмотреть фотографии
17:33
Полис ОМС для студентов: на популярные вопросы ответили эксперты компании «СОГАЗ-Мед»Смотреть фотографии
17:22
Волгоградка отсудила деньги за путевку в Анапу после бедствия в Черном мореСмотреть фотографии
17:16
Склад площадью 1200 кв.м. загорелся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:04
Мужчина и ребенок пострадали в массовом ДТП у кафе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
В Волгограде с 22 августа частично перекроют улицу ЕлецкуюСмотреть фотографии
16:18
Суд взыскал 470 тыс. рублей за вертолет с виновника ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:30
В Михайловке с 8-месячным опозданием построили площадку для санавиацииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Т2 предлагает волгоградцам абонементы на связь с выгодой до 40%Смотреть фотографии
14:52
Владельцу автомойки «перекрыли кислород» на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
 