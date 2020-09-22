Молодежь в Поволжье всё чаще выбирает карты Сбербанка с индивидуальным дизайном





Количество молодежных карт Сбербанка с индивидуальным дизайном в Поволжье выросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь обладателями карт с ярким и нестандартным дизайном являются 17,3 тысяч жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Самый большой прирост карт в данной категории за август 2020 года по сравнению с прошлым годом среди регионов присутствия Поволжского банка Сбербанка отмечается в Самарской, Пензенской и Волгоградской областях.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Молодежь любит быть в центре внимания, выражать свою индивидуальность. И здорово, что у них есть возможность сделать уникальной и свою банковскую карту. Молодежная карта Сбербанка будет не только ярким акцентом в образе, но и помощником во многих делах. Управлять молодежной картой можно в Сбербанк Онлайн, с ней им будет проще переводить деньги или, к примеру, оплачивать мобильную связь и интернет».

Подать заявку на Молодежную карту с индивидуальным дизайном можно онлайн , стоимость карты с необычным дизайном — 500 ₽. Можно загрузить собственную картинку или фотографию, к примеру, своего любимого домашнего питомца. При загрузке изображения банк напомнит, что необходимо иметь исключительные права на использование и распоряжение загруженным изображением, а также то, что к изображениям для выпуска банковских карт предъявляются определенные требования. Выбрать изображение можно также из существующей галереи Сбербанка. Так, на карте могут появится СберКот и Куся, животные из Красной книги России, космические или футбольные мотивы. А для самых творческих есть возможность создать свой собственный уникальный дизайн.