Волгоградца осудят за гибель троих друзей в ДТП















Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, 7 мая этого года ночьюобвиняемый, управляя автомобилем марки «Мерседес-Бенц МL-350», двигаясь по Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе Волгограда, не соблюдая дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ». От удара легковой автомобиль отбросило на металлическое ограждение. В результате находившиеся в автомашине фигуранта уголовного дела две девушки и парень от полученных травм скончались на месте происшествия. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду. Вину в содеянном молодой человек полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд.

Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом. Санкция ч.5 ст.264 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Видео от 7 мая 2020 года.