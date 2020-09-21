Расследования

Волгоградца осудят за гибель троих друзей в ДТП

Расследования 21.09.2020 13:17
0
21.09.2020 13:17





Прокуратура Волгограда  утвердила  обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, 7 мая этого года  ночьюобвиняемый, управляя автомобилем марки «Мерседес-Бенц МL-350», двигаясь по Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе Волгограда, не соблюдая дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ». От удара легковой автомобиль отбросило на металлическое ограждение. В результате находившиеся в автомашине фигуранта уголовного дела две девушки и парень от полученных травм скончались на месте происшествия. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду. Вину в содеянном молодой человек полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом. Санкция ч.5 ст.264 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Видео от 7 мая 2020 года. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Расследования
19.09.2020 13:28
Расследования 19.09.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2020 15:30
Расследования 18.09.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 17:34
Расследования 17.09.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 17:32
Расследования 17.09.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 12:12
Расследования 17.09.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 11:07
Расследования 17.09.2020 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 17:50
Расследования 16.09.2020 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
16.09.2020 15:27
Расследования 16.09.2020 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 14:13
Расследования 16.09.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 13:22
Расследования 16.09.2020 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 12:07
Расследования 16.09.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 10:16
Расследования 16.09.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2020 16:07
Расследования 15.09.2020 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2020 14:34
Расследования 15.09.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2020 14:11
Расследования 15.09.2020 14:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:18
Имущество обанкротившегося хлебозавода №2 в Волгограде ушло с молоткаСмотреть фотографии
14:33
Волгоградской области вновь предрекают заморозкиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградский «Ротор» пропустит еще одну игру из-за коронавирусаСмотреть фотографии
13:17
Волгоградца осудят за гибель троих друзей в ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Сторонники волгоградского времени: «Депутаты облдумы «кинули» народ»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Череда ежедневных смертей от коронавируса прервалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
Расследование в активной стадии: в Волгограде разбираются в скандале с ремонтом школьных крышСмотреть фотографии
11:43
Теплом по вирусам: отопительный сезон в Волгоградской области стартует раньше обычногоСмотреть фотографии
11:30
Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску противников московского времениСмотреть фотографии
11:18
От сердца к сердцу: «ЕвроХим» - одна командаСмотреть фотографии
11:02
«Туалет под бетоном»: волгоградцы обалдели от ремонта теплосетиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
Центральный суд Волгограда приступил к рассмотрению исков противников московского времениСмотреть фотографии
10:45
Колесо у авто оторвало на трассе Волгоград-Москва: пострадал водительСмотреть фотографии
10:45
Количество акционеров-физлиц Сбербанка выросло в 2,3 разаСмотреть фотографии
10:17
Волгоградцы ищут в аптеках чудо-лекарство от коронавирусаСмотреть фотографии
09:58
Олег Савченко: нацпроект "Здравоохранение" в Волгоградской области - главный приоритетСмотреть фотографии
20:18
Жители Волгоградской области сняли ремонт улицы «спустя рукава»Смотреть фотографии
19:26
Баня скандального адвоката сгорела в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвуменСмотреть фотографии
18:25
Депутатов Волгоградской области о новом прокуроре больше не спросятСмотреть фотографии
15:14
В Волгоградской области растет заболеваемость детей коронавирусомСмотреть фотографии
14:34
После обрушения моста в Волгоградской области наказали дорожникаСмотреть фотографии
13:01
Игрок волгоградского «Ротора» с коронавирусом потренировался с одноклубником на пляжеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Половину трупа женщины нашли под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:41
Хроники коронавируса в Волгоградской области: еще смерть и почти сотня зараженныхСмотреть фотографии
11:25
Первые заморозки придут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:18
«Китай-город» под Волгоградом продолжает безжалостно убивать рекуСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области инстамамы меняют профессиюСмотреть фотографии
10:36
Один человек пострадал на пожаре в дачном поселке под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
Деньги на мусор: в Волгограде за счет бюджета вычистят свалки в двух районахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 