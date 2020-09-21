Волгоградца осудят за гибель троих друзей в ДТП

Расследования 21.09.2020 13:17
0
21.09.2020 13:17
Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, 7 мая этого года ночьюобвиняемый, управляя автомобилем марки «Мерседес-Бенц МL-350», двигаясь по Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе Волгограда, не соблюдая дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ». От удара легковой автомобиль отбросило на металлическое ограждение. В результате находившиеся в автомашине фигуранта уголовного дела две девушки и парень от полученных травм скончались на месте происшествия. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду. Вину в содеянном молодой человек полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом. Санкция ч.5 ст.264 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Видео от 7 мая 2020 года.
Реклама
Сторожу за винтовку с оптическим прицелом ограничили свободу в Волгоградской области19.09.2020 13:28
Расследования 19.09.2020 13:28
В Волгоградской области безработный сжег чужой дом дотла18.09.2020 15:30
Расследования 18.09.2020 15:30
В Волгограде банде юных вымогателей предъявлено обвинение17.09.2020 17:34
Расследования 17.09.2020 17:34
Минобороны РФ на 4,6 млн рублей «объели» двое контрактников в Волгоградской области17.09.2020 17:32
Расследования 17.09.2020 17:32
В Волгограде дело о превращении жилого дома в казино дошло до суда17.09.2020 12:12
Расследования 17.09.2020 12:12
Душила и била ногами: сиделку обвиняют в убийстве лежачей больной в Волгоградской области17.09.2020 11:07
Расследования 17.09.2020 11:07
Прокурор Волгоградской области поддержал гособвинение по делу наркосбытчика16.09.2020 17:50
Расследования 16.09.2020 17:50
В Волгограде ребенок заживо сгорел из-за брошенного матерью окурка16.09.2020 15:27
Расследования 16.09.2020 15:27
Директор волгоградского завода цветных металлов не смог избежать тюрьмы16.09.2020 14:13
Расследования 16.09.2020 14:13
Селянка в Волгоградской области из мести подожгла соседское сено16.09.2020 13:22
Расследования 16.09.2020 13:22
В Волгограде следователи пришли к бизнесмену из-за 1 млн рублей долгов по зарплате16.09.2020 12:07
Расследования 16.09.2020 12:07
Он сам наткнулся на нож: в Волгограде присяжные не поверили убийце16.09.2020 10:16
Расследования 16.09.2020 10:16
Бросил на дороге мертвого ребенка: в СУ СКР расследовали дело о трагедии под Волгоградом15.09.2020 16:07
Расследования 15.09.2020 16:07
Иностранец укусил полицейского в Волгограде15.09.2020 14:34
Расследования 15.09.2020 14:34
В Волгограде первый член ОПГ инсценировщиков ДТП получил срок15.09.2020 14:11
Расследования 15.09.2020 14:11
Реклама