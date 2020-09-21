Олег Савченко: нацпроект "Здравоохранение" в Волгоградской области - главный приоритет





Начавшееся строительство фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Жирновского и Ленинского районов - еще одно свидетельство плановой реализации основных направлений региональной политики. Такое мнение в беседе с ИА «Высота 102» высказал председатель комиссии областной думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко. «Руководство региона доказывает делом, что слышит жителей. Сфера здравоохранения не просто в приоритете - она в тратах волгоградского областного бюджета остаётся № 1, соответственно, и федеральный бюджет также тратит на Волгоградскую область значительные средства в приоритетном порядке. Потому что мы показали эффективность этих расходов. Нам удалось сохранить костяк профессиональных кадров, сохранить профподготовку кадров, и, самое главное, нам удалось сохранить медучреждения, которые точно нельзя было сокращать. Сегодня власти делают акцент на внедрение мер поддержки для тех, кто стоит на страже здоровья, и повышение доступности медицинской помощи, независимо от места проживания пациента»,- говорит Олег Савченко.





Как сообщалось ранее, подрядные организации уже завершили «коробки» ФАПов, которые возводятся в 2020 году по региональному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Полностью объекты сдадут к концу этого года.

По информации администрации Волгоградской области, в селе Вишневое Жирновского района строители полностью установили на подготовленный фундамент каркас здания, заполняют внутренние части и перегородки, монтируют инженерные сети. В селе Алешники процент готовности выше: здесь специалисты уже обустроили кровлю, вставляют окна и двери, облицовывают помещения керамической плиткой. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Путь Ильича Ленинского района также установлен: готовы конструкции кровли, рабочие перешли к внутренней отделке.

Все три проекта – типовые. Общая площадь каждого одноэтажного ФАПа составит 96 квадратных метров. Он рассчитан на прием 15 человек в смену. Помимо зоны ожидания и фельдшерского кабинета, внутри разместятся процедурная, смотровая, санузел, аптечный пункт и складские помещения. Кроме того, здесь проведут благоустройство прилегающей территории, а также организуют автопарковку.

Напомним, построить на этих сельских территориях новые ФАПы попросили жители в ходе встреч с губернатором Андреем Бочаровым летом 2019 года. Обращения были взяты на контроль. Повышение доступности первичного звена, качества оказания медицинской помощи в отдаленных поселениях — приоритетные направления, обозначенный главой региона с 2014 года. Так, в прошлом году на территории 29 муниципальных образований с нуля построены 52 ФАПа — такой объем выполнен впервые с советских времен.

В текущем году с учетом госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» новые стационарные объекты (ФАПы и офисы врача общей практики) будут возведены в Ленинском, Жирновском, Котельниковском, Руднянском, Калачевском, Городищенском районах. Предложения Волгоградской области включены в профильный нацпроект: всего до 2024 года первичное звено на селе укрепит 101 ФАП. Работа по созданию основ единой современной пациент-ориентированной системы здравоохранения Волгоградской области продолжается.







