Один человек пострадал на пожаре в дачном поселке под Волгоградом

Происшествия 20.09.2020 10:36
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20.09.2020 10:36
Мужчина 1987 года рождения пострадал на пожаре в СНТ «Машстрой» в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района, сообщает ИА «Высота 102». По информации экстренных служб, пострадавшему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.
Напомним, «Высота 102» накануне рассказывала о пожаре в дачном поселке. Огнем было охвачено несколько построек, расположенных на одном участке. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сегодня сообщили, что возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи. В дачном обществе на 7-й улице горел дачный дом с мансардой, баня и гараж под общей кровлей по всей площади. Сообщение о пожаре поступило в 20:15. До приезда пожарных садоводы пытались бороться с огнем самостоятельно. Пожарные расчёты противопожарной службы поселка Ерзовка ликвидировали горение в 21.41.
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