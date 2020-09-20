Пассажир скорой помощи и ребенок пострадали в ДТП в Волгограде





Авария с участием автомобиля «скорой помощи» и двух легковушек произошла в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 41-летний водитель автомобиля «Тойота Раф 4» во избежание столкновения с «Хендэ Солярис», остановившегося на «красный», совершил перестроение в крайнюю левую полосу.





После этого автомобиль «скорой помощи», который двигался в прямом направлении по крайней левой полосе совершил столкновение с вышеуказанными автомобилями. В результате ДТП 9-летняя девочка - пассажир автомашины «Тойота Раф 4» и 59-летняя женщина -пассажир скорой помощи с травмами были госпитализированы.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области