Пассажир скорой помощи и ребенок пострадали в ДТП в Волгограде

Происшествия 20.09.2020 10:06
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20.09.2020 10:06
Авария с участием автомобиля «скорой помощи» и двух легковушек произошла в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 41-летний водитель автомобиля «Тойота Раф 4» во избежание столкновения с «Хендэ Солярис», остановившегося на «красный», совершил перестроение в крайнюю левую полосу.
После этого автомобиль «скорой помощи», который двигался в прямом направлении по крайней левой полосе совершил столкновение с вышеуказанными автомобилями. В результате ДТП 9-летняя девочка - пассажир автомашины «Тойота Раф 4» и 59-летняя женщина -пассажир скорой помощи с травмами были госпитализированы.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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