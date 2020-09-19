Мясорубка на трассе под Волгоградом: один человек погиб, трое травмированы









Серьезная авария произошла сегодня на 74 км трассы "Волгоград - Сальск".





Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области,

по предварительной информации, около 16 часов 30 минут автомобиль "Лада Приора" с прицепом, под управлением водителя 1991 года рождения , следуя со стороны Октябрьского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ 2111". В результате ДТП погиб водитель "Приоры". Его пассажир, а также водитель и пассажир "ВАЗ-2111" доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.







Автор видео Алексей Кольченко ВК

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области