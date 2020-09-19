Мясорубка на трассе под Волгоградом: один человек погиб, трое травмированы

Происшествия 19.09.2020 18:54
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19.09.2020 18:54
Серьезная авария произошла сегодня на 74 км трассы "Волгоград - Сальск".
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области,
по предварительной информации, около 16 часов 30 минут автомобиль "Лада Приора" с прицепом, под управлением водителя 1991 года рождения , следуя со стороны Октябрьского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ 2111". В результате ДТП погиб водитель "Приоры". Его пассажир, а также водитель и пассажир "ВАЗ-2111" доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Автор видео Алексей Кольченко ВК
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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