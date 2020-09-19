Происшествия

Мясорубка на трассе под Волгоградом: один человек погиб, трое травмированы

Происшествия 19.09.2020 18:54
0
19.09.2020 18:54



Серьезная авария произошла сегодня на 74 км трассы "Волгоград - Сальск". 

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области,
по предварительной информации, около 16 часов 30 минут автомобиль "Лада Приора" с прицепом, под управлением водителя 1991 года рождения , следуя со стороны Октябрьского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ 2111".  В результате ДТП погиб водитель "Приоры". Его  пассажир, а также водитель и пассажир "ВАЗ-2111" доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.


Автор видео Алексей Кольченко ВК
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Происшествия
19.09.2020 10:40
Происшествия 19.09.2020 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2020 10:31
Происшествия 19.09.2020 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2020 21:43
Происшествия 18.09.2020 21:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2020 18:15
Происшествия 18.09.2020 18:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2020 11:46
Происшествия 18.09.2020 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2020 11:11
Происшествия 18.09.2020 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2020 10:57
Происшествия 18.09.2020 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2020 10:51
Происшествия 17.09.2020 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2020 10:40
Происшествия 17.09.2020 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2020 10:38
Происшествия 17.09.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2020 17:26
Происшествия 16.09.2020 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2020 15:56
Происшествия 16.09.2020 15:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2020 14:02
Происшествия 16.09.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2020 11:31
Происшествия 16.09.2020 11:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2020 15:43
Происшествия 15.09.2020 15:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:05
Главный врач волгоградской скорой помощи предложил фотографировать «неодетых» фельдшеровСмотреть фотографии
18:54
Мясорубка на трассе под Волгоградом: один человек погиб, трое травмированыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:20
Дадим денег: в пенсионном фонде ждут не дождутся заявлений на детские выплатыСмотреть фотографии
16:33
В огне коррупции: вслед за главой Михайловки под уголовное преследование попала его соратницаСмотреть фотографии
16:09
«Мужчины селфи не делают»: в Волгограде начался суд по фейковому протоколу за отсутствие маски (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:49
«Китай-город» под Волгоградом продолжает безжалостно убивать рекуСмотреть фотографии
14:11
Способ заражения неизвестен: пенсионера с коронавирусом не спасли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:47
Владимиру Путину отправили пятикилограммовую посылку от сторонников волгоградского времениСмотреть фотографии
13:28
Сторожу за винтовку с оптическим прицелом ограничили свободу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Аллея бордовых кленов появится в Тракторозаводском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
12:03
130 человек убил коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области нацпроект «Здравоохранение» встал на Путь ИльичаСмотреть фотографии
10:40
«Мерседес» насмерть сбил велосипедиста под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:36
Волгоградский «Ротор» покинул еще один игрокСмотреть фотографии
10:31
Водитель заживо сгорел в кабине грузовика в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:53
Депутатов Волгоградской области о новом прокуроре больше не спросятСмотреть фотографии
09:11
Волгоградский комбинат социального питания поддержал акцию “Добрый автобус”Смотреть фотографии
21:43
Двое погибли и трое ранены: внедорожник влетел в большегруз в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:47
В Волгоградской области разрешили посещать кинозалыСмотреть фотографии
18:15
Маршрутка в час пик сгорела в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Лавочки в Царицынском парке Волгограда не выдержали радости жителейСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области безработный сжег чужой дом дотлаСмотреть фотографии
14:52
За реализацию мечты о подкупе сотрудника УФСБ житель Волжского получил срокСмотреть фотографии
14:46
Первые заморозки придут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:27
Бесплатное лекарство для ребенка в Волгограде выбили лишь через судСмотреть фотографии
13:21
Волгоградским родителям разрешили не платить за детский сад из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:59
Силовики Волгоградской области подумают над больным вопросомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Банк «Открытие»: более половины жителей ЮФО готовы одолжить близким и друзьям от 5 до 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:23
Волгоградская область держится на коронавирусном платоСмотреть фотографии
11:46
Ревнивец в Волгоградской области изрезал ножом жену на глазах 8-летней дочериСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 