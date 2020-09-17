В Волгограде банде юных вымогателей предъявлено обвинение





Обвинение в вымогательстве и грабеже предъявлено группе молодых людей, кошмаривших горожан на центральных улицах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, среди фигурантов четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние.

В конце августа и начале сентября на улицах Советской и 62-ой Армии областного центра компания парней останавливала прохожих, которых под угрозой насилия заставляла переводить им деньги через мобильные приложения. В настоящее время известно как минимум о двух потерпевших, которым 15 и 19 лет.

Следствие полагает, что в результате дерзких преступлений фигурантов дела могли пострадать и другие горожане, а также гости города. Следователи обращаются ко всем, кто стал жертвой подобных преступлений, с просьбой сообщить об этих фактах в следственный отдел по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области, в том числе по телефонам: (8842) 33-86-94, 8-937-567-84-29.



