Расследования

В Волгограде банде юных вымогателей предъявлено обвинение

Расследования 17.09.2020 17:34
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17.09.2020 17:34


Обвинение в вымогательстве и грабеже предъявлено группе молодых людей, кошмаривших горожан на центральных улицах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе  СУ СКР по региону, среди фигурантов четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние.
В конце августа и начале сентября на улицах Советской и 62-ой Армии областного центра компания парней останавливала прохожих, которых под угрозой насилия заставляла переводить им деньги через мобильные приложения. В настоящее время известно как минимум о двух потерпевших, которым 15 и 19 лет.
Следствие полагает, что в результате дерзких преступлений фигурантов дела могли пострадать и другие горожане, а также гости города. Следователи обращаются ко всем, кто стал жертвой подобных преступлений, с просьбой сообщить об этих фактах в следственный отдел по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области, в том числе по телефонам: (8842) 33-86-94, 8-937-567-84-29.
 

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