В Волгограде банде юных вымогателей предъявлено обвинение

Расследования 17.09.2020 17:34
0
17.09.2020 17:34
Обвинение в вымогательстве и грабеже предъявлено группе молодых людей, кошмаривших горожан на центральных улицах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, среди фигурантов четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние.
В конце августа и начале сентября на улицах Советской и 62-ой Армии областного центра компания парней останавливала прохожих, которых под угрозой насилия заставляла переводить им деньги через мобильные приложения. В настоящее время известно как минимум о двух потерпевших, которым 15 и 19 лет.
Следствие полагает, что в результате дерзких преступлений фигурантов дела могли пострадать и другие горожане, а также гости города. Следователи обращаются ко всем, кто стал жертвой подобных преступлений, с просьбой сообщить об этих фактах в следственный отдел по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области, в том числе по телефонам: (8842) 33-86-94, 8-937-567-84-29.
Реклама
Минобороны РФ на 4,6 млн рублей «объели» двое контрактников в Волгоградской области17.09.2020 17:32
Расследования 17.09.2020 17:32
В Волгограде дело о превращении жилого дома в казино дошло до суда17.09.2020 12:12
Расследования 17.09.2020 12:12
Душила и била ногами: сиделку обвиняют в убийстве лежачей больной в Волгоградской области17.09.2020 11:07
Расследования 17.09.2020 11:07
Прокурор Волгоградской области поддержал гособвинение по делу наркосбытчика16.09.2020 17:50
Расследования 16.09.2020 17:50
В Волгограде ребенок заживо сгорел из-за брошенного матерью окурка16.09.2020 15:27
Расследования 16.09.2020 15:27
Директор волгоградского завода цветных металлов не смог избежать тюрьмы16.09.2020 14:13
Расследования 16.09.2020 14:13
Селянка в Волгоградской области из мести подожгла соседское сено16.09.2020 13:22
Расследования 16.09.2020 13:22
В Волгограде следователи пришли к бизнесмену из-за 1 млн рублей долгов по зарплате16.09.2020 12:07
Расследования 16.09.2020 12:07
Он сам наткнулся на нож: в Волгограде присяжные не поверили убийце16.09.2020 10:16
Расследования 16.09.2020 10:16
Бросил на дороге мертвого ребенка: в СУ СКР расследовали дело о трагедии под Волгоградом15.09.2020 16:07
Расследования 15.09.2020 16:07
Иностранец укусил полицейского в Волгограде15.09.2020 14:34
Расследования 15.09.2020 14:34
В Волгограде первый член ОПГ инсценировщиков ДТП получил срок15.09.2020 14:11
Расследования 15.09.2020 14:11
Рецидивист осужден за смерть «секретного агента» из Урюпинска15.09.2020 12:05
Расследования 15.09.2020 12:05
Лучшие годы в тюрьме рискуют провести шестеро друзей-наркоторговцев из Волгоградской области15.09.2020 10:02
Расследования 15.09.2020 10:02
В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести подростка14.09.2020 20:05
Расследования 14.09.2020 20:05
Реклама