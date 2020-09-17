В СМИ появился пресс-релиз УФАС по Волгоградской области о нарушении ООО «Газпром газораспределение Волгоград» законодательства при рассмотрении заявления на подключение к газораспределительной сети.

Пресс-служба компании для прояснения ситуации сообщила ИА «Высота 102», что заявителем не был предоставлен полный пакет документов в соответствии с действующими «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения». В связи с этим заявителю было направлено по адресу, указанному в согласии на обработку персональных данных уведомление Почтой России о приостановлении рассмотрения заявки до предоставлении необходимых документов.

По истечению необходимого срока (20 рабочих дней) документы не были предоставлены в Общество. В соответствии с действующим законодательством заявка была аннулирована, а уведомление о данном факте направлено на почтовый адрес заявителя.

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» несогласно с позицией УФАС по Волгоградской области и обжалует данное решение в установленном законом порядке.