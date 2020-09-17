Главное

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» обжалует решение УФАС по Волгоградской области

Главное
Главное 17.09.2020 16:23
0
17.09.2020 16:23

В СМИ появился пресс-релиз УФАС по Волгоградской области о нарушении ООО «Газпром газораспределение Волгоград» законодательства при рассмотрении заявления на подключение к газораспределительной сети.
Пресс-служба компании для прояснения ситуации сообщила ИА «Высота 102», что заявителем не был предоставлен полный пакет документов в соответствии с действующими «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения». В связи с этим заявителю было направлено по адресу, указанному в согласии на обработку персональных данных уведомление Почтой России о приостановлении рассмотрения заявки до предоставлении необходимых документов.
По истечению необходимого срока (20 рабочих дней) документы не были предоставлены в Общество. В соответствии с действующим законодательством заявка была аннулирована, а уведомление о данном факте направлено на почтовый адрес заявителя.
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» несогласно с позицией УФАС по Волгоградской области и обжалует данное решение в установленном законом порядке.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Главное
16.09.2020 16:58
Главное 16.09.2020 16:58
Комментарии

0
Далее
Главное
16.09.2020 16:25
Главное 16.09.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Главное
16.09.2020 07:45
Главное 16.09.2020 07:45
Комментарии

0
Далее
Главное
15.09.2020 19:36
Главное 15.09.2020 19:36
Комментарии

0
Далее
Главное
14.09.2020 17:50
Главное 14.09.2020 17:50
Комментарии

0
Далее
Главное
14.09.2020 14:37
Главное 14.09.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Главное
13.09.2020 16:39
Главное 13.09.2020 16:39
Комментарии

0
Далее
Главное
12.09.2020 14:24
Главное 12.09.2020 14:24
Комментарии

0
Далее
Главное
11.09.2020 21:05
Главное 11.09.2020 21:05
Комментарии

0
Далее
Главное
10.09.2020 16:23
Главное 10.09.2020 16:23
Комментарии

0
Далее
Главное
07.09.2020 12:20
Главное 07.09.2020 12:20
Комментарии

0
Далее
Главное
06.09.2020 14:18
Главное 06.09.2020 14:18
Комментарии

0
Далее
Главное
05.09.2020 20:46
Главное 05.09.2020 20:46
Комментарии 0

0
Далее
Главное
04.09.2020 12:04
Главное 04.09.2020 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Главное
03.09.2020 17:08
Главное 03.09.2020 17:08
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:48
В скорбном списке жертв коронавируса уже 13 медработников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде банде юных вымогателей предъявлено обвинениеСмотреть фотографии
17:32
Минобороны РФ на 4,6 млн рублей «объели» двое контрактников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:19
Волгоградский врач объяснил, когда скорая помощь не будет скоройСмотреть фотографии
16:23
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» обжалует решение УФАС по Волгоградской области
15:41
Сегодня в Wink состоится эксклюзивная премьера фильма «Вивариум»Смотреть фотографии
15:12
В огне коррупции: вслед за главой Михайловки под уголовное преследование попала его соратницаСмотреть фотографии
15:00
Роспотребнадзор прервал молчание о заразе в «Роторе»Смотреть фотографии
14:38
С цифрой в школу: «Ростелеком» запустил для волгоградских школьников онлайн игру «Уроки логики»Смотреть фотографии
14:17
"По доброте душевной": волгоградского фельдшера наказали за высадку пациентки из скорой помощиСмотреть фотографии
13:59
Гигантский портрет Гагарина рисуют в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:30
ВгАЗ передал 5000 медицинских масок для нужд скорой помощи регионаСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области наращивают коечный фонд для больных COVID-19Смотреть фотографии
12:12
В Волгограде дело о превращении жилого дома в казино дошло до судаСмотреть фотографии
11:44
128 человек погибли от коварного вируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:44
Светить всегда: в Волгоградской области установят модернизированные муляжи машин ДПССмотреть фотографии
11:22
Менеджеры «ЕвроХима» вошли в топ рейтинга лучших руководителей РоссииСмотреть фотографии
11:07
Душила и била ногами: сиделку обвиняют в убийстве лежачей больной в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
От волгоградского «Ротора» боятся заразиться коронавирусомСмотреть фотографии
10:51
Ребенок умер в больнице после страшной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:40
На севере Волгограда спалили три автомобиляСмотреть фотографии
10:38
Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Творят, что хотят: газовиков в Волгограде уличили в ценовом беспределеСмотреть фотографии
10:00
Комитет Госдумы принял к рассмотрению законопроект о переходе Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде автосалон заплатил вдвойне за жадностьСмотреть фотографии
21:35
Патриарх Кирилл видит Волгоград центром празднования 800-летия Александра НевскогоСмотреть фотографии
20:17
Волгоградская область возглавила антирейтинг регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
18:17
Налоги пошли: волгоградский бизнес демонстрирует активность в период пандемииСмотреть фотографии
17:50
Прокурор Волгоградской области поддержал гособвинение по делу наркосбытчикаСмотреть фотографии
17:26
Строители обхода Волгограда порвали коммунальные сети поселковСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 