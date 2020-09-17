Расследования 17.09.2020 11:07
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17.09.2020 11:07
Перед судом в Волгоградской области предстанет 51-летняя жительница Еланского района по обвинению в убийстве 85-летней пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, ожидать вынесения приговора женщина будет, находясь под стражей.
По данным следствия, вечером 19 мая текущего года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения накинулась на 85-летнюю пенсионерку, за которой на протяжении нескольких месяцев осуществляла уход. В силу преклонного возраста и имеющихся заболеваний потерпевшая не смогла оказать сопротивления своей агрессивной сиделке, душившей ее и избивавшей ногами. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Согласно заключению экспертов, ее смерть наступила в результате механической асфиксии, а также перелома подъязычной кости. Специалисты также установили, что у погибшей сломаны ребра.
После совершенного преступления злоумышленница сообщила в правоохранительные органы о том, что её подопечная скончалась, при этом пыталась замаскировать убийство под некриминальную смерть.
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