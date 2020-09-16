Волгоградская область возглавила антирейтинг регионов ЮФО по зарплатным долгам





Волгоградская область вновь возглавила антирейтинг регионов ЮФО по объему просроченной задолженности по зарплате. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, в Волгоградской области этот показатель составляет 45,1 миллиона рублей. За предыдущий месяц объем долга удалось снизить лишь на 4%. По состоянию на 1 августа в регионе он составлял 47,5 миллиона рублей. Тогда почти тысяча человек не могли получить свои кровные.

По данным на 1 сентября второе место в антирейтинге занимает Ростовская область – 33,5 миллиона рублей, на третьем Астраханская область – 22 миллиона рублей. Нет долгов только в Адыгее и в Севастополе.



