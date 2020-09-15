Экономика

Жители ЮФО сократили покупки за рубежом на треть

Экономика 15.09.2020 16:02 Новости компаний
0
15.09.2020 16:02 Новости компаний


Летом 2020 года клиенты ВТБ из Южного федерального округа совершили за рубежом свыше 126 тыс. транзакций, на 34% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, абсолютное большинство из них пришлось на топ-10 наиболее посещаемых стран, где количество покупок превысило 98 тысяч и сократилось на 23%. Самыми популярными направлениями у южан в этом году стали Турция, Испания и Италия.
Всего летом 2020 года владельцы карт ВТБ из ЮФО потратили за границей свыше 230 млн руб., что на 72% ниже, чем в июне-августе 2019 года. Наибольшая доля всех совершенных покупок в этом сезоне пришлась на первую десятку стран - 161 млн рублей (снижение в 1,7 раза).
Топ-10 стран по тратам клиентов ВТБ, зарегистрированных на юге России, этим летом существенно отличаются от прошлого года. При этом первая тройка стран в рейтинге практически осталась без изменений - возглавили его Турция, Испания и Италия (в 2019 году они также входили в тройку лидеров, но в обратном порядке). На четвертое место поднялись США, на пятом оказалась Германия. Также в рейтинг этим летом вошли Франция, Великобритания, Кипр, Беларусь и Южная Корея. В десятку не попали такие традиционно популярные направления как Греция и Чехия. 
Топ-10 стран по объему транзакций (среди клиентов ВТБ в ЮФО), лето 2020


 
Турция, которая первой открыла для россиян свои границы, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: по сравнению с июнем объем транзакций клиентов ВТБ с юга России вырос в 7 раз. Увеличился объем расходных операций в августе и в популярных европейских странах: в 2,5 раза – в Германии, в 2,2 раза – в Испании. На 10% выросли траты в Беларуси. Всего же оборот по картам банка в топ-10 стран в августе по сравнению с июнем вырос более чем в полтора раза (+58%).
В рейтинге самых посещаемых стран 2020 года клиентами ЮФО наименее значительно снизились затраты в супермаркетах и АЗС – на 60% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). В два раза из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро. На 87% меньше средств клиенты ВТБ потратили на аренду автомобилей, также на 83% «просел» сегмент развлечений – кино, театров и концертных залов, которые из-за пандемии были закрыты. Меньше южане экономили на отдыхе в ресторанах (объем транзакций уменьшился на 81% к прошлому году) и на новой одежде (снижение на 77%).
«Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
Напомним, во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза (до 9,5 млрд рублей) и достигли уровня прошлого года. По подсчетам эквайрингового бизнеса ВТБ, в августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46%. Однако по объему туристических расходов по-прежнему лидирует столица. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Экономика
15.09.2020 17:50
Экономика 15.09.2020 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.09.2020 17:32
Экономика 15.09.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.09.2020 14:45
Экономика 15.09.2020 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.09.2020 10:55
Экономика 15.09.2020 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.09.2020 10:26
Экономика 15.09.2020 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.09.2020 10:21
Экономика 15.09.2020 10:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.09.2020 17:50
Экономика 14.09.2020 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.09.2020 12:30
Экономика 14.09.2020 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.09.2020 11:06
Экономика 14.09.2020 11:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.09.2020 09:24
Экономика 14.09.2020 09:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.09.2020 22:03
Экономика 13.09.2020 22:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2020 21:12
Экономика 11.09.2020 21:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2020 16:10
Экономика 11.09.2020 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2020 19:53
Экономика 10.09.2020 19:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2020 13:14
Экономика 10.09.2020 13:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:50
Делай селфи и работай: самозанятые в Волгоградской области выходят из тениСмотреть фотографии
17:50
Волгоградские срочники отмечают День именинника в кругу сослуживцевСмотреть фотографии
17:32
КСП Волгоградской области оценит правильность выплат медикам за «COVID-19»Смотреть фотографии
16:07
Бросил на дороге мертвого ребенка: в СУ СКР расследовали дело о трагедии под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:43
Продавец истошным криком и консервами защищала кассу от разбойника в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Идите лесом: в Волгоградской области облкомтранс объявил конкурс на строительство скандальной трассыСмотреть фотографии
14:45
Топ-менеджеры банка и группы «Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2020Смотреть фотографии
14:34
Иностранец укусил полицейского в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
«Ростелеком» разместил в облаке крупнейшую в России электронную площадку грузовых железнодорожных перевозокСмотреть фотографии
13:50
В центре Волгограда могут снести супермаркет «Магнит»Смотреть фотографии
13:44
Данные о счетах и ИНН стали доступны онлайн для волгоградских налогоплательщиковСмотреть фотографии
13:34
Губернатор Волгоградской области задумал модернизировать все женские консультацииСмотреть фотографии
12:25
Коронавирус забрал жизнь еще одного жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:17
Вы что творите?: в Волго-Ахтубинской пойме важную дорогу закрыли платным шлагбаумомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Рецидивист осужден за смерть «секретного агента» из УрюпинскаСмотреть фотографии
11:13
Автомобильный «бутерброд» устроили фургон и две легковушки в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:55
«ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует программы дополнительного профессионального образования в области промбезопасностиСмотреть фотографии
10:42
Пассажирку такси увезли в больницу с ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
Время платить налоги пришло для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Жители Вторчермета в Волгограде впервые в жизни увидят горящие фонариСмотреть фотографии
10:02
Лучшие годы в тюрьме рискуют провести шестеро друзей-наркоторговцев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
С "Концессии водоснабжения" принудительно взыскали 56 миллионов за загрязнение природы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:46
Настоящее месиво: трое погибли и четверо ранены в страшном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:51
В Волгограде к скотомогильнику "Горпитомника" возникли вопросыСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести подросткаСмотреть фотографии
17:50
Стабильно напряженно: губернатор Волгоградской области не исключил активизации коронавирусаСмотреть фотографии
17:50
В Сбербанке клиенты малого бизнеса смогут получить скидку по кредиту, если они уже пользуются услугами банкаСмотреть фотографии
17:33
Зарплаты получают, штаны протирают: почетный президент РФС оценил ситуацию с отменой матча «Ротор»- «Краснодар»Смотреть фотографии
16:04
16 ножевых: в Волгограде смелая пенсионерка погибла от рук рецидивистаСмотреть фотографии
15:10
Заболевшего COVID-19 врача спасли своей кровью его пациенты из Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 