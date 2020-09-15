Общество

В центре Волгограда могут снести супермаркет «Магнит»

Общество 15.09.2020 13:50
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15.09.2020 13:50


Вопрос о демонтаже торгового павильона, расположенного на пересечении улиц Краснознаменской и 10-й Дивизии НКВД, рассмотрит комиссия при администрации Центрального района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, специалисты  проводят сбор и анализ документации, необходимой для принятия решения о дальнейшей судьбе объекта.
Земельный участок площадью 653 квадратных метра в 1998 году предоставили в аренду юридическому лицу для размещения нестационарного торгового объекта. Однако предприниматель смог оформить постройку в собственность как капитальное строение, а в 2008 году продал его другому коммерсанту.   
В рамках работы по наведению порядка в сфере розничной торговли в 2017 году администрация Волгограда обратилась в суд для установления правомерности  размещения данного сооружения. Судебные разбирательства длились несколько лет. В 2019 году суд признал отсутствующим право собственности на капитальный  торговый  объект.  Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, в 2018 году власти провели чистку улицы Краснознаменской от торговых павильонов, расположенных возле ГДЮЦа. После демонтажа объектов пешеходную зону замостили брусчаткой и установили лавочки. 

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