В центре Волгограда могут снести супермаркет «Магнит»

Вопрос о демонтаже торгового павильона, расположенного на пересечении улиц Краснознаменской и 10-й Дивизии НКВД, рассмотрит комиссия при администрации Центрального района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, специалисты проводят сбор и анализ документации, необходимой для принятия решения о дальнейшей судьбе объекта.

Земельный участок площадью 653 квадратных метра в 1998 году предоставили в аренду юридическому лицу для размещения нестационарного торгового объекта. Однако предприниматель смог оформить постройку в собственность как капитальное строение, а в 2008 году продал его другому коммерсанту.

В рамках работы по наведению порядка в сфере розничной торговли в 2017 году администрация Волгограда обратилась в суд для установления правомерности размещения данного сооружения. Судебные разбирательства длились несколько лет. В 2019 году суд признал отсутствующим право собственности на капитальный торговый объект. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, в 2018 году власти провели чистку улицы Краснознаменской от торговых павильонов, расположенных возле ГДЮЦа. После демонтажа объектов пешеходную зону замостили брусчаткой и установили лавочки.