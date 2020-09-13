В Волгоградской области в июле закрылись 500 предприятий

Экономика 13.09.2020 22:03
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13.09.2020 22:03
Росстат опубликовал новые данные по демографии организаций. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, в июле в Волгоградской области было зарегистрировано 118 новых организаций, при этом количество ликвидированных оказалось гораздо выше – 505. Коэффициент так называемой рождаемости организаций в регионе составил 3,4, а «смертности» - 14,5. Для сравнения: в среднем в ЮФО первый показатель составляет 5,3, а второй – 11,5. Самый высокий коэффициент рождаемости организаций в Севастополе – 7,1. Самый большой коэффициент «смертности» в Астраханской области – 24,4.
Интересно, что в марте, последнем месяце перед началом пандемии, в регионе появились 160 новых организаций. При этом 400 предприятий закрылись и прошли официальную процедуру ликвидации.
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