



До 112 человек выросло число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкорнавирус.рф, за минувшие сутки подтверждена смерть еще двоих жителей региона, у 104 человек диагностирован COVID-19.

Всего в Волгоградской области зарегистрировано 12 607 случаев заражения коронавирусной инфекции. На данный момент выздоровели 9 531 человек, из них 216 – за прошедшие сутки. Отметим, что с 28 августа каждые сутки сообщается о 2-4 летальных случаях от коронавируса.



