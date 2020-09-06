Здравоохранение

В Волгоградской области число умерших от COVID-19 растет девятый день подряд

Здравоохранение 06.09.2020 11:40
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06.09.2020 11:40


До 112 человек выросло число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкорнавирус.рф, за минувшие сутки подтверждена смерть еще двоих жителей региона, у 104 человек диагностирован COVID-19. 
Всего в Волгоградской области зарегистрировано 12 607 случаев заражения коронавирусной инфекции. На данный момент выздоровели 9 531 человек, из них 216 – за прошедшие сутки. Отметим, что с 28 августа каждые сутки сообщается о 2-4 летальных случаях от коронавируса.

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