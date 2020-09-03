Экономика 03.09.2020 19:55 Новости компаний
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03.09.2020 19:55 Новости компаний
Летом текущего года сервис «Покупай со Сбербанком» расширил свои возможности и предложил клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. С помощью сервиса клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за первые месяцы к сервису «Покупай со Сбербанком» подключилось свыше 80 офлайн-партнеров в Волгоградской области: магазины розничной торговли телекоммуникационным оборудованием, климатического оборудования, автозапчастей и салоны лодок и автомобилей LADA.
Чтобы оформить кредит в магазине, подключенному к сервису «Покупай со Сбербанком», клиенту необходимо сообщить о своем желании продавцу в торговой точке. Затем потребуется вставить/приложить свою дебетовую карту Сбербанка и ввести ПИН-код в стандартный платежный терминал для безналичной оплаты Сбербанка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи. Весь процесс занимает не более 5 минут. После завершения оформления продавец передает товар покупателю.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Новый способ кредитования становится все более популярным среди торговых сетей и розничных точек в Волгоградском регионе. В первую очередь, это обусловлено повышенным спросом покупателей на такие услуги. Предложение оформить кредит на понравившейся товар прямо на кассе становится уже конкурентным преимуществом магазина. Безусловно, pos-кредиты способствуют расширению клиентской базы розничной точки и увеличению продаж»
Напомним, новый способ кредитования внедряется в рамках развития сервиса «Покупай со Сбербанком»: ранее товары в кредит через сервис можно было приобрести только онлайн. В настоящий момент партнерами Волгоградского отделения Сбербанка по программе онлайн-кредитования является 35 интернет-магазинов.
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