



Всплеск смертельных случаев от коронавирусной инфекции в Волгоградской области, который фиксирует официальная статистика с 28 августа, не является отражением текущей ситуации, сообщает ИА "Высота 102". Как пояснил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, в настоящее время в официальной сводке сообщается о смерти пациентов от COVID-19, которые были месяц назад.

Напомним, что ранее облздрав уже пояснял, что на установление причин смерти пациентов, скончавшихся в ковидных госпиталях, может уйти от 1 месяца до полутора.

С 28 августа, напомним, официальная статистика приводит ежесуточно от 2 до 4 скончавшихся от коронавируса. Николай Алимов сегодня пояснил, почему так происходит. По его словам, озвученные цифры по смертности и текущая ситуация - разные вещи. "Я думаю, что это несвязуемо", - отметил он.

Основная причина смерти по-прежнему определяется после полного патологоанатомического исследования, которое проводится 30-45 дней. Далее дело пациента рассматривается на экспертном совете с участием всех клинических специалистов, которые делают итоговое заключение. "Это значит, что мы с определенной частотой проводим экспертный совет в отношении граждан, которые скончались у нас месяц назад", - пояснил Алимов.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 108 летальных случаев от коронавирусной инфекции.



