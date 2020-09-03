Тайник ОПГ Владимира Кадина обнаружен УФСБ в Волгограде (ВИДЕО)

Расследования 03.09.2020 11:23
0
03.09.2020 11:23
Обнаружен тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы, ранее принадлежавшие ОПГ Владимира Кадина, убитого в 2011 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области, место схрона установлено в ходе осуществления мероприятий по декриминализации региона. Силовиками изъято: 4 автомата «Калашникова», патроны к ним, ночной стрелковый прицел, тротиловые шашки и взрывчатое вещество пластид общим весом около 3 килограмм, детонаторы, готовые компоненты к производству СВУ с пультом дистанционного управления, а также ручные гранаты, мины, дымовые шашки.
По данным ИА «Высота 102», в годы «лихих 90-х» ОПГ под предводительством авторитета Владимира Кадина контролировала в Волгограде рынки, автомобильный бизнес, проворачивала сомнительные операции с недвижимостью и имела коррупционные связи с представителями власти. К началу 2000-х Владимир Кадин имел отношение к ресторанному, гостиничному, игорному бизнесу, а также к сфере нефтеторговли и был известен как «смотрящий» по Волгоградской области.
В августе 2011 года на открытой террасе ресторана «Фасоль» на улице Чуйкова в центре Волгограда Владимир Кадин был застрелен киллером.
Во взаимодействии с ГУ МВД России по Волгоградской области проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, отметили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Видео УФСБ России по Волгоградской области
Реклама
Волгоградцу грозит 3 года лишения свободы за пост в ВКонтакте03.09.2020 08:34
Расследования 03.09.2020 08:34
«Он все время плакал»: 20-летняя жительница Волгоградской области убила 4-месячного сына02.09.2020 20:39
Расследования 02.09.2020 20:39
Виновник гибели 7-летней девочки в реке Волгоградской области остался на свободе02.09.2020 17:06
Расследования 02.09.2020 17:06
Двоим "химикам" светит двадцать лет за нарколабораторию на волгоградской даче01.09.2020 15:11
Расследования 01.09.2020 15:11
За кровавое месиво на рынке под Волгоградом водителю грозит два года тюрьмы01.09.2020 12:30
Расследования 01.09.2020 12:30
Убийцу сотрудницы детсада в Волгограде осудили на 9 лет строгого режима31.08.2020 15:44
Расследования 31.08.2020 15:44
Был под кайфом: матерый рецидивист ответит в суде за убийство полицейского в Волгограде31.08.2020 10:39
Расследования 31.08.2020 10:39
В Волгограде капитана теплохода наказали за таран ворот шлюза Волго-Донского канала30.08.2020 15:19
Расследования 30.08.2020 15:19
Волжанин попал под статью за продажу шпионских очков30.08.2020 09:06
Расследования 30.08.2020 09:06
Слетел с катушек: студент исколол шилом колеса чужого авто в Волгоградской области29.08.2020 16:30
Расследования 29.08.2020 16:30
Пять человек осуждены за установку игровых терминалов в Волжском28.08.2020 17:01
Расследования 28.08.2020 17:01
Узнай преступников: СК рассчитывает на зоркие глаза жителей Волгограда27.08.2020 22:00
Расследования 27.08.2020 22:00
Реальный разговор: волгоградка ошарашила телефонного афериста26.08.2020 17:49
Расследования 26.08.2020 17:49
Дело осужденного пластического хирурга вновь рассмотрит суд в Волгограде25.08.2020 12:44
Расследования 25.08.2020 12:44
Сыну убитого в Волгограде авторитетного бизнесмена Брудного не стали менять приговор25.08.2020 11:07
Расследования 25.08.2020 11:07
Реклама