Расследования

Тайник ОПГ Владимира Кадина обнаружен УФСБ в Волгограде (ВИДЕО)

Расследования 03.09.2020 11:23
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03.09.2020 11:23


Обнаружен тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы, ранее принадлежавшие ОПГ Владимира Кадина, убитого в 2011 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области, место схрона установлено в ходе осуществления мероприятий по декриминализации региона. Силовиками изъято: 4 автомата «Калашникова», патроны к ним, ночной стрелковый прицел, тротиловые шашки и взрывчатое вещество пластид общим весом около 3 килограмм, детонаторы, готовые компоненты к производству СВУ с пультом дистанционного управления, а также ручные гранаты, мины, дымовые шашки.
По данным ИА «Высота 102», в годы «лихих 90-х» ОПГ под предводительством авторитета Владимира Кадина контролировала в Волгограде рынки, автомобильный бизнес, проворачивала сомнительные операции с недвижимостью и имела коррупционные связи с представителями власти. К началу 2000-х Владимир Кадин имел отношение к ресторанному, гостиничному, игорному бизнесу, а также к сфере нефтеторговли и был известен как «смотрящий» по Волгоградской области.
В августе 2011 года на открытой террасе ресторана «Фасоль» на улице Чуйкова в центре Волгограда Владимир Кадин был застрелен киллером.  

Во взаимодействии с ГУ МВД России по Волгоградской области проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, отметили в пресс-службе УФСБ России по региону.


Видео УФСБ России по Волгоградской области

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