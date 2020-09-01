Расследования

Двоим "химикам" светит двадцать лет за нарколабораторию на волгоградской даче

Расследования 01.09.2020 15:11
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01.09.2020 15:11


Прокуратура Советского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих ранее судимых местных жителей 35 и 39 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч.3 ст.30,  п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области. 
По версии следствия, обвиняемые в октябре 2019 года решили наладить производство наркотиков синтетического происхождения для последующей продажи. На дачном участке одного из сообщников в сарае они оборудовали лабораторию и снабдили ее необходимым техническим оборудованием. Используя прекурсоры - неограниченные в обороте вещества, в том числе ацетон и соляную кислоту, путем проведения химических реакций фигуранты уголовного дела получили наркотическое средство (N-метилэфедрон). После этого они расфасовали 180 гр наркотика для дальнейшей реализации. Но нарколабораторию "накрыли" сотрудники полиции. 
В ходе обыска помимо наркотиков было изъято оборудование, а также материалы, подготовленные для переработки – 600 л ацетона и 400 л соляной кислоты.
Расследование уголовного дела проводилось СО-6 СУ УМВД РФ по г. Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях мужчины не признают.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Советским районным судом Волгограда.
Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы. 


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