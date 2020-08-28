Сгорели за неделю: COVID-19 убил троих жителей Волгоградской области

Здравоохранение 28.08.2020 15:55
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28.08.2020 15:55
Двое взрослых мужчин и 66-летняя женщина скончались от коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, все трое умерли от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
57-летний мужчина проживал в Волгограде. В связи с резким ухудшением состояния здоровья он был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии в инфекционный госпиталь на базе ГУЗ "КБ №5". У пациента было подозрение на хирургическую патологию. Однако посмертный анализ показал, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции на фоне сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и прочих осложнений.
66-летняя волгоградка обратилась за медицинской помощью спустя три дня после проявления первых признаков болезни. Ей было назначено амбулаторное лечение. Через 4 дня женщине стало плохо, ее госпитализировали в больницу №1. Пациентке диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. У женщины также были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и сахарный диабет.
65-летний житель Городищенского района лечился самостоятельно. При ухудшении самочувствия, спустя 6 дней, обратился за медпомощью, его госпитализировали в ГБУЗ "ВОКГВВ". У пациента помимо COVID-19 было хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Напомним, что за минувшие сутки в Волгоградской области данные по смертельным случаям оказались рекордными - сразу трое умерших. Всего в регионе от коронавируса скончались 90 человек.
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