Волгоградца заманили в мифический бизнес по производству медицинских масок





Ранее совершенное преступление – мошенничество в крупном размере – раскрыли сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке, 2 июля 2020 года в полицию обратился 28-летний житель Ворошиловского района Волгограда. По словам заявителя, в конце марта он познакомился с компанией молодых людей, жителей Астраханской области. Один из новых знакомых предложил ему организовать бизнес по производству медицинских масок, пообещав большую прибыль. В ходе обсуждения совместного проекта астраханец попросил волгоградца частями вносить деньги. Тот согласился, и на протяжении двух месяцев по его просьбам переводил на расчетные счета различные суммы денег. Когда сумма превысила 390 тысяч рублей, партнер по бизнесу прекратил с ним общение, отключив все свои номера телефонов.

В ходе проведенных розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и выяснили, что он находится в федеральном розыске за совершение мошенничества в крупном размере на территории Тюменской и Астраханской областей. Спустя три недели было установлено и его местонахождение. Скрывавшийся у родственников под Астраханью 22-летний подозреваемый был задержан волгоградскими полицейскими и доставлен в Волгоград для проведения следственных действий. Он сознался в содеянном. В ходе обысков по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли сотовые телефоны и сим-карты. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.3 УК РФ – «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» и избрана мера пресечения – заключение под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных фактов мошенничества.



