«Голорукие» жители Волгоградской области стали беспокоить власти





В Волгоградской области могут вернуть отмененное требование об использовании перчаток в общественных местах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленное постановление администрации региона о введении режима повышенной готовности в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу, пока власти лишь рекомендуют жителям региона носить перчатки в закрытых помещениях и зданиях, например, при посещении органов государственной и местной власти, судов, прокуратуры, магазинов, а также использовать их в общественном транспорте и даже на остановках. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации требование использовать средства индивидуальной защиты для рук могут вернуть.

Между тем, напомним, обязательное ношение перчаток было отменено региональным оперштабом 8 июня. Тогда главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии комитета здравоохранения региона Марина Безмельницына поясняла, что с наступлением жары количество выявленных случае заболевания кожи рук увеличилось, и некоторые жители получили такие болячки как дерматит, гнойнички и грибок.

При этом при посещении некоторых мест ношение перчаток уже стало обязательным. Например, болельщиков не пускают на стадион «Волгоград Арена» без этого атрибута.



