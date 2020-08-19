Происшествия

Массовое ДТП в Волгограде: столкнулись 7 машин, пострадал ребенок

Происшествия 19.08.2020 19:03
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19.08.2020 19:03


ДТП с участием сразу 7 автомобилей произошло сегодня около 5 вечера в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД по региону, предварительно установлено, что водитель автомобиля «ГАЗель», следуя со стороны Советского района в сторону Центрального района, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, выехав на встречную полосу движения на перекрёстке улиц Елецкая и Череповецкая на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с автомобилем «Рено Дастер». Далее ГАЗель продолжила движение и на встречной полосе совершила столкновение еще с четырьмя легковыми автомобилями.
Пострадал находившийся в автомашине «Рено Дастер» ребенок. Информация о других возможных пострадавших уточняется. Известно, что «ГАЗель» везла из Астрахани в Самару дыни.
По факту ДТП проводится проверка, на месте работают экипажи ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. 


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