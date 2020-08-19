В Волжском задержали автохама за стрельбу по пешеходам





Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, стрелявшего по пешеходам из неустановленного оружия. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии, к находившимся на маршруте патрулирования росгвардейцам с просьбой о помощи обратилась 24-летняя местная жительница. По словам женщины, неизвестный водитель автомашины иностранной марки из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в тот момент, когда она переходила дорогу. Из какого оружия стрелял злоумышленник, испуганная волжанка пояснить не смогла, но приметы правонарушителя и машины, откуда велась стрельба, она описала сотрудникам Росгвардии.

В результате розыскных мероприятий сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и заблокировали автохулигана. В салоне транспортного средства вместе с 29-летним водителем находилось еще двое мужчин. Все задержанные переданы для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.



