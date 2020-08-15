Борьба с коррупцией

Сенаторы от Волгоградской области «померились» своими миллионами и гектарами

Борьба с коррупцией 15.08.2020 14:44
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15.08.2020 14:44


Сенаторы от Волгоградской области опубликовали доходы за 2019 год. Как сообщает ИА «Высота 102», член Совета Федерации единоросс Сергей Горняков показал доход в сумме почти 3,7 миллиона рублей, что гораздо меньше, чем у его супруги – почти 8,8 миллиона рублей. Сенатор задекларировал недвижимость в виде крупного земельного надела и дома. Его супруга имеет в собственности 3 земельных участка большой площади, 2 магазина, 4 нежилые помещения. Жене Сергея Горнякова также принадлежат  две машины – ГАЗ 33022Р и МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 350 D. У сенатора имеются также погрузчик и прицеп. 

Коллега Сергея Горнякова единоросс Николай Семисотов, бывший председатель Волгоградской областной думы, указал доход в сумме 5,6 миллиона рублей. Доход его супруги скромнее – почти 300 тысяч рублей. Недвижимость семьи Семисотовых гораздо богаче. Так, Николай Семисотов имеет доли в 12 крупных участках земли для сельскохозяйственного использования, а также владеет единолично тремя участками общей площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. Жена Николая Семисотова также является обладательницей долей в девяти земельных наделах. Сенатор владеет домом, квартирой и легковым прицепом. 

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