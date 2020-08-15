Борьба с коррупцией 15.08.2020 14:44
0
15.08.2020 14:44
Сенаторы от Волгоградской области опубликовали доходы за 2019 год. Как сообщает ИА «Высота 102», член Совета Федерации единоросс Сергей Горняков показал доход в сумме почти 3,7 миллиона рублей, что гораздо меньше, чем у его супруги – почти 8,8 миллиона рублей. Сенатор задекларировал недвижимость в виде крупного земельного надела и дома. Его супруга имеет в собственности 3 земельных участка большой площади, 2 магазина, 4 нежилые помещения. Жене Сергея Горнякова также принадлежат две машины – ГАЗ 33022Р и МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 350 D. У сенатора имеются также погрузчик и прицеп.
Коллега Сергея Горнякова единоросс Николай Семисотов, бывший председатель Волгоградской областной думы, указал доход в сумме 5,6 миллиона рублей. Доход его супруги скромнее – почти 300 тысяч рублей. Недвижимость семьи Семисотовых гораздо богаче. Так, Николай Семисотов имеет доли в 12 крупных участках земли для сельскохозяйственного использования, а также владеет единолично тремя участками общей площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. Жена Николая Семисотова также является обладательницей долей в девяти земельных наделах. Сенатор владеет домом, квартирой и легковым прицепом.
Реклама
Депутаты Госдумы от Волгоградской области продемонстрировали избирателям достойную жизнь15.08.2020 10:06
Борьба с коррупцией 15.08.2020 10:06
Недвижимость в Испании и квартиры в кредит: подчиненные губернатора Волгоградской области отчитались о доходах14.08.2020 23:09
Борьба с коррупцией 14.08.2020 23:09
Председатель суда в Волгограде ушла в отпуск после скандала с получением взятки10.08.2020 13:16
Борьба с коррупцией 10.08.2020 13:16
В Волгоградской области сельского главу подозревают в получении отката за дороги05.08.2020 11:32
Борьба с коррупцией 05.08.2020 11:32
В Волжском бывший заключенный снова сядет за взятку начальнику колонии03.08.2020 19:22
Борьба с коррупцией 03.08.2020 19:22
Опубликованы сведения о доходах семьи губернатора Волгоградской области02.08.2020 16:25
Борьба с коррупцией 02.08.2020 16:25
Обвиняемый в коррупции подполковник полиции после смерти задержанного судился с ГУ МВД по Волгоградской области24.07.2020 13:22
Борьба с коррупцией 24.07.2020 13:22
Высокопоставленный подполковник полиции Волжского попался на взятке24.07.2020 10:23
Борьба с коррупцией 24.07.2020 10:23
В Волгограде семья коммерсантов обогащалась на фиктивном обучении предпенсионеров22.07.2020 17:16
Борьба с коррупцией 22.07.2020 17:16
Замдекана ВолГТУ идет под суд за взятки21.07.2020 13:02
Борьба с коррупцией 21.07.2020 13:02
В Волгограде суд рассмотрит дело о получении взятки за покровительство бизнесу в сфере пассажирских перевозок20.07.2020 16:37
Борьба с коррупцией 20.07.2020 16:37
В Волгоградской области суд вынес приговор по делу о взятке мангалом20.07.2020 15:55
Борьба с коррупцией 20.07.2020 15:55
Для «Волгоград Арены» покупают электромобиль18.07.2020 15:43
Борьба с коррупцией 18.07.2020 15:43
В Волгограде хозяйка алкомаркетов погорела на взятке полицейскому14.07.2020 16:13
Борьба с коррупцией 14.07.2020 16:13
Фигурирующая в уголовном деле компания продолжает получать контракты на благоустройство в Волгограде10.07.2020 15:28
Борьба с коррупцией 10.07.2020 15:28
Реклама