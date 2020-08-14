



Заместители губернатора Волгоградской области и руководители профильных комитетов сегодня опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2019 год. Как сообщает ИА «Высота 102», уже н е первый год хит-парад по уровню доходов чиновников администрации региона возглавляет председатель комитета физкультуры и спорта Александр Глинянов - 14,1 миллиона рублей . По сравнению с предыдущим годом в 2019-ом его суммарный заработок упал на целых 4 млн рублей, что, впрочем, на его первенстве не отразилось.

У Глинянова в собственности 62 гектара земли в России, 14 гектаров – в Испании. В том же европейском государстве у него во владении большой дом (473 кв.м). За 2019 год чиновник удвоил количество квартир, которым владеет – теперь их четыре. Одна из жилплощадей находится в совместной собственности. В автопарке госслужащего пять грузовых автомобилей немецкого производства и два внедорожника. Председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаил Битюцкий заработал в прошлом году 1,5 млн рублей. Бывший глава Руднянского района, который пошел на повышение в октябре 2019 года, является совладельцем трех земельных участков и двух жилых домов по 126 квадратных метров каждый. Автомобили у высокопоставленного чиновника и его супруги демократичных марок – «Chevrolet Niva» с прицепом и «Renualt Duster». У председателя комитета экономической политики и развития региона Галины Быкадоровой доход за прошлый год вырос на 200 тысяч до 3 млн рублей. Почти на 400 тысяч рублей прибавил в годовом заработке за прошлый год председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев. Его доходы составили 2,9 млн рублей. В списке недвижимости изменений не произошло – квартира, дом и земельный участок остались на месте. Доходы председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области Светланы Гореловой поднялись на 600 тысяч рублей до 3, 6 млн рублей. Почти на 500 тысяч рублей прибавили в объеме доходы председателя комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрия Локтионова. Скромный по сравнению с сотоварищами доход задекларировал председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых – 1,5 млн рублей. Он владеет домом и земельным участков небольших размеров, автомобиля в собственности нет. Еще меньше доходы у председателя комитета по развитию туризма региона Светланы Матовой – 1,2 млн рублей. Заметная прибавка в доходах произошла также у председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрия Наурзалиева – почти на 600 тысяч до 3,6 млн рублей.

На 460 тысяч рублей увеличились доходы и у председателя комитета образования, науки и молодежной политики Ларисы Савиной – до 3,1 млн рублей. Чиновница, к слову, объяснила приобретение квартиры в собственность за счет кредита и собственных средств. Примерно на полмиллиона рублей возросли доходы председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталия Сазонова. В прошлом году он задекларировал 2,9 млн рублей заработка. Резкое увеличение доходов произошло у его супруги. Если в 2018 году она отчитывалась о сумме в 356 тысяч рублей, то через год показатель взлетел до 3 млн рублей. При этом количество квартир, которыми она владеет, увеличилось на одну до трех в купе.

Без изменений остался годовой доход председателя комитета здравоохранения области Анатолия Себелева – 3,1 млн рублей.

Вице-губернатор Волгоградской области, руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин показал доход в 3,5 миллиона рублей. Из недвижимости у чиновника только квартира и автомобиль Mitsubishi Outlander. Супруга заместителя главы региона задекларировала доход почти в 800 тысяч рублей и недвижимость в виде земельного участка, жилого строения и гаражного бокса.





Первый зам Андрея Бочарова, председатель комитета финансов Александр Дорждеев задекларировал доход в размере 3,6 миллиона рублей. Это в 36 раз больше, чем у его супруги. У главного финансиста региона в собственности есть земельный участок, дом, баня, гараж и машина Honda CR - V . Все это, кроме авто, в совместной собственности с супругой.

Доход еще одного первого заместителя губернатора Волгоградской области Валерия Бахина составил за прошлый год около 3,7 миллиона рублей. Валерий Бахин задекларировал 2 земельных участка в индивидуальной собственности, дом и квартиру в совместной собственности. Доход его супруги – 2,7 миллиона рублей. У жены чиновника есть две квартиры в индивидуальной собственности, квартира – в совместной, а также легковые автомобили Toyota Venza и Audi A3.





Куратор сферы ЖКХ в администрации региона заместитель губернатор Волгоградской области Андрей Косолапов впечатлил автопарком. У чиновника в собственности есть легковые автомобили Hyundai Genesis, Toyota Land Cruiser 200, маломерное судно типа «Катер» «Bayliner 185K», прицеп к легковым автомобилям КРКЗ 100, прицеп к специальным легковым автомобилям 84180А. Супруга заместителя губернатора владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz и грузовиком ГАЗ 3302. Андрей Косолапов задекларировал также доход в 4 миллиона 220 тысяч рублей, недвижимость в виде земельного участка, квартиры и аптеки. У супруги доход всего 360 тысяч рублей, зато есть два земельных участка, квартира и жилое строение.

А вот у другого зама главы региона Владимира Марченко нет никакой собственности – ни квартиры, ни машины. Чиновник задекларировал доход в 3,6 миллиона рублей. У его супруги доход – 1,1 миллиона рублей и квартира в собственности.

Зина Мержоева, заместитель губернатора Волгоградской области задекларировала доход в размере 3,6 миллиона рублей и две квартиры в собственности.

Почти такой же доход у другого заместителя губернатора Анны Писемской. У чиновницы в собственности только квартира. У ее супруга доход и вовсе нулевой и лишь доля в квартире.



Примерно на таком же уровне оказался доход и еще одного заместителя – Владимира Попкова. Также он задекларировал 2 земельных участка, дом, часть в жилом доме, квартиру, гараж и ГАЗ 330210. У его супруги в собственности только гараж, иномарка Kia Sportage и доход менее полумиллиона рублей. Один из новых заместителей губернатора, бывший глава Среднеахтубинского района Геннадий Шевцов задекларировал доход в размере около 1,7 миллиона рублей. В собственности у чиновника LADA VESTA, земельный участок, квартира и объект незавершенного строительства. Доход его супруги – 820 тысяч рублей. Она владеет квартирой, но ездит на более престижной машине - Toyota RAV4. Доход другого заместителя губернатора, председателя комитета сельского хозяйства Василия Иванова составил за 2019 год около 3,7 миллиона рублей. В собственности у госслужащего – квартира и автомобиль Toyota Venza. У его жены доход всего 600 тысяч рублей. Она владеет земельным участком, квартирой и частью нежилого помещения.

Олег Николаев , заместитель губернатора и председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК опубликовал доход в размере около 3,2 миллиона рублей. У зама в собственности доля в комнате, доля в квартире и машина ВАЗ-2121. Доход его супруги и вовсе копеечный – 43 тысячи рублей. Она имеет в собственности земельный участок, дачу, долю в квартире и авто Hyundai Creta. Управделами администрации Волгоградской области Валерий Андроник задекларировал доход в размере около 1,8 миллиона рублей. В собственности у чиновника имеется 2 земельных участка, дом и Toyota Camry. Доход его супруги около 900 тысяч рублей. Она владеет долями земельного участка, жилого дома, а также четырьмя нежилыми помещениями и автомобилем Suzuki SX4.

Руководитель представительства Волгоградской области в Москве Евгений Кучерявенко задекларировал доход в размере почти 3 миллионов рублей. Он владеет долей в квартире и автомобилями Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz Е 200.Доход Галины Аликовой, председателя комитета ветеринарии Волгоградской области за прошлый год составил около 3,6 миллиона рублей. Чиновница имеет в собственности долю в доме, квартиру и земельный участок площадью почти в 2 тысячи квадратов.Александр Баженов, председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области показал доход в размере около 1,8 миллиона рублей. Он имеет доли в двух квартирах и автомобиль Nissan Patrol. Алексей Сивокоз, возглавивший в марте текущего года областной комитет ЖКХ, отчитался за 2019 год о доходе в 4,1 миллиона рублей. Его супруга задекларировала 2,4 миллиона. Был доход и у двоих несовершеннолетних детей чиновника – у каждого чуть более 1,2 миллиона рублей. Поясняется, что источником дохода детей стали средства, полученные от продажи недвижимого имущества.

Председатель комитета по делам национальности и казачества Леонид Титов в прошлом году заработал 3,3 миллиона рублей. У чиновника нет никакой личной собственности - двумя квартирами, жилым домом и земельным участком он только пользуется. Сергей Торбин, председатель областного комитета информационных технологий, задекларировал чуть более 3 миллионов рублей. Он является обладателем земельного участка в 403 кв.м., объекта незавершенного строительства, легкового автомобиля «Kia Sorento» и автоприцепа МЗСА. Доход главного строителя Волгоградской области Юрия Чувашина в 2019 году составил 4,1 миллиона рублей. У председателя облкомитета строительства есть свой жилой дом площадью 164 кв.м, земельный участок в 644 кв.м. и квартира 56,2 кв.м. У председателя комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Анны Чупахиной доход составил 2,9 миллиона рублей. Зато супруг чиновницы оказался богаче – он задекларировал 6,6 миллиона рублей. У четы Чупахиных в общей сложности две квартиры, три земельных участка, объект незавершенного строительства и автомобиль MINI Cooper S Countryman ALL4.

Председатель областного комитета юстиции Юрий Шмелев отчитался о доходе в размере 3,8 миллиона рублей. В личной собственности у Шмелева только дорогостоящая иномарка Lexus NX200.

Станислав Данилов, руководитель инспекции государственно-жилищного надзора Волгоградской области, в 2019 году получил доход в 1,1 миллиона рублей. Земельный участок, жилой дом, квартира и Volkswagen Touareg находятся в его индивидуальной собственности.

Руководитель инспекции государственного строительного надзора Александр Сторожук заработал более 3 млн рублей. Чиновник владеет автомобилем Toyota RAV4, гаражом и квартирой в 64,4 кв.м.



