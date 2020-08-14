В Волгограде тело мертвого ребенка из горящего дома вынесла посторонняя женщина





Матери погибшего 4-летнего ребенка в момент пожара не было дома . Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по факту гибели несовершеннолетнего следственным отделом по Красноармейскому району организована доследственная проверка.

Пожар в частном доме, расположенном на улице Клавы Панчишкиной Красноармейского района, произошел накануне около 10 вечера. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В 22.51 пожарные ликвидировали возгорание. На месте происшествия было обнаружено тело погибшего мальчика.

Как пояснили в Следственном управлении, в доме на момент возникновения пожара находилась хозяйка – 61-летняя женщина, а также четырехлетний ребенок, семья которого снимает комнату в жилище. Мать мальчика незадолго до этого ушла из дома, попросив пенсионерку присмотреть за спящим малышом. Почувствовав задымление, женщина выбежала на улицу, затем побежала в горящую пристройку, где находилось дитя. Она вынесла малыша во двор, но спасти его не удалось. По предварительным данным малыш отравился угарным газом. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



