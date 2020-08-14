Расследования

В Волгограде тело мертвого ребенка из горящего дома вынесла посторонняя женщина

Расследования 14.08.2020 11:58
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14.08.2020 11:58


Матери погибшего  4-летнего ребенка в момент пожара не было дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по факту гибели несовершеннолетнего следственным отделом по Красноармейскому району организована доследственная проверка.
Пожар в частном доме, расположенном на улице Клавы Панчишкиной Красноармейского района, произошел накануне около 10 вечера.  Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В 22.51 пожарные ликвидировали возгорание. На месте происшествия было обнаружено тело погибшего мальчика.
Как пояснили в Следственном управлении, в доме на момент возникновения пожара находилась хозяйка – 61-летняя женщина, а также четырехлетний ребенок, семья которого снимает комнату в жилище. Мать мальчика незадолго до этого ушла из дома, попросив пенсионерку присмотреть за спящим малышом. Почувствовав задымление, женщина выбежала на улицу, затем побежала в горящую пристройку, где находилось дитя. Она вынесла малыша во двор, но спасти его не удалось. По предварительным данным малыш отравился угарным газом. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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