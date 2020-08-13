Происшествия

В Волгоградской области столкнулись два КАМАЗа из Самары

Происшествия 13.08.2020 10:06
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13.08.2020 10:06


В результате ДТП в Николаевском районе с участием двух фур пострадал человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась около трех часов ночи. 
«КАМАЗ-65117-62» с прицепом под управлением жителя Самарской области двигался  по автодороге «Иловатка-С. Полтавка-Палласовка-Николаевск» в сторону Николаевска.  На 185 км. он не выбрал безопасную дистанцию, в результате грузовик столкнулся с полуприцепом попутной автомашины «КАМАЗ-5410» под управлением 44-летнего жителя Самарской области. В результате ДТП водитель автомашины «КАМАЗ-65117-62» доставлен в медучреждение.

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