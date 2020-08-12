71% потребительских кредитов жители Поволжья берут в Сбербанке онлайн

Экономика 12.08.2020 19:17
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12.08.2020 19:17
В Поволжском банке Сбербанка проанализировали соотношение потребительских кредитов, выданных с помощью дистанционных и физических каналов обслуживания за 7 месяцев текущего года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Результаты показали, что 71 % займов сегодня выдается онлайн. Так количество кредитов, выданных за 7 месяцев 2020 года онлайн составило почти 298 тысяч штук, а кредитов, выданных в физической сети банка - более 121 тысячи.
Подать заявку на кредит и узнать решение можно не выходя из дома, с помощью Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо зайти в онлайн-банк и во вкладке кредиты выбрать функцию «Взять кредит». В случае одобрения банк перечислит деньги сразу на карту Сбербанка.
После недавнего масштабного обновления Сбербанк Онлайн в разделе «Кредиты» стали видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка. В раздел «Кредиты» хоть раз заходил каждый третий пользователь Сбербанк Онлайн, а каждый пятый уже пользуется одним из кредитных продуктов банка.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Мы видим, что наши клиенты всё чаще отдают предпочтение онлайн-каналам обслуживания. Из 75 тысяч потребительских кредитов, выданных в Поволжском банке Сбербанка в прошлом месяце, более 54 тысяч – выдано онлайн. Это на 68% больше, чем в июле прошлого года. Очевидно, что этот тренд будет расти, ведь сегодня возможность получения услуг дистанционно особенно актуальна».
Фото: http://ru.freepik.com/
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