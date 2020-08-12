Экономика

71% потребительских кредитов жители Поволжья берут в Сбербанке онлайн

Экономика 12.08.2020 19:17
0
12.08.2020 19:17


В Поволжском банке Сбербанка проанализировали соотношение потребительских кредитов, выданных с помощью дистанционных и физических каналов обслуживания за 7 месяцев текущего года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. 
Результаты показали, что 71 % займов сегодня выдается онлайн. Так количество кредитов, выданных за 7 месяцев 2020 года онлайн составило почти 298 тысяч штук, а кредитов, выданных в физической сети банка -  более 121 тысячи. 
Подать заявку на кредит и узнать решение можно не выходя из дома, с помощью Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо зайти в онлайн-банк и во вкладке кредиты выбрать функцию «Взять кредит». В случае одобрения банк перечислит деньги сразу на карту Сбербанка.
После недавнего масштабного обновления Сбербанк Онлайн в разделе «Кредиты» стали видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка. В раздел «Кредиты» хоть раз заходил каждый третий пользователь Сбербанк Онлайн, а каждый пятый уже пользуется одним из кредитных продуктов банка.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Мы видим, что наши клиенты всё чаще отдают предпочтение онлайн-каналам обслуживания. Из 75 тысяч потребительских кредитов, выданных в Поволжском банке Сбербанка в прошлом месяце, более 54 тысяч – выдано онлайн. Это на 68% больше, чем в июле прошлого года. Очевидно, что этот тренд будет расти, ведь сегодня возможность получения услуг дистанционно особенно актуальна». 
Фото: http://ru.freepik.com/

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Экономика
12.08.2020 17:38
Экономика 12.08.2020 17:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 16:09
Экономика 12.08.2020 16:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 13:51
Экономика 12.08.2020 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 13:30
Экономика 12.08.2020 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 11:16
Экономика 12.08.2020 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2020 18:52
Экономика 11.08.2020 18:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2020 17:17
Экономика 11.08.2020 17:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2020 14:08
Экономика 11.08.2020 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2020 09:31
Экономика 11.08.2020 09:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.08.2020 12:54
Экономика 10.08.2020 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2020 14:55
Экономика 09.08.2020 14:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2020 17:16
Экономика 07.08.2020 17:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 16:15
Экономика 07.08.2020 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 16:06
Экономика 07.08.2020 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 15:48
Экономика 07.08.2020 15:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:20
Журналист волгоградского информагентства «Высота 102» - победитель конкурса ОНФСмотреть фотографии
19:17
71% потребительских кредитов жители Поволжья берут в Сбербанке онлайнСмотреть фотографии
17:38
На волгоградском «КАУСТИКе» прошли масштабные учения «Защита-2020»Смотреть фотографии
16:34
От коронавируса в Волгограде умер глава Камышинского районаСмотреть фотографии
16:09
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 1 полугодия 2020 года по МСФО составила 14,8 млрд рублейСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области частнику не дали разводить рыбу на федеральной землеСмотреть фотографии
15:52
От макета к реальности: в Волгограде строители нового корпуса онкодиспансера добрались до крышиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
«Два года без футбола»: болельщика «Зенита» арестовали на семь суток в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
МЧС предупреждает волгоградцев о грозах и ливняхСмотреть фотографии
14:46
Силовики Волгоградской и Астраханской областей пресекли контрабанду товаров двойного назначенияСмотреть фотографии
14:46
МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»Смотреть фотографии
14:11
Директора парка «Волго-Ахтубинская пойма» подозревают в уголовном преступленииСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде о погибшем капитане «Курска» сняли фильм в школе, где он встретил любовьСмотреть фотографии
13:30
РСПП просит провести совещение по снижению нагрузки на промпотребителей электроэнергииСмотреть фотографии
13:08
«У него хорошие характеристики»: пытавшегося задавить людей фермера из Волгоградской области поместили под домашний арестСмотреть фотографии
12:57
Умирают молодые: оперштаб Волгограда раскрыл данные о последних смертях от коронавирусаСмотреть фотографии
12:38
Убийца-расчленитель саратовца в Волгограде задержан в Ростовской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Новые потери: в Волгоградской области от COVID-19 умерли еще два человекаСмотреть фотографии
11:33
Волгоградский музей выпустил партию масок для лица с рукописными картинамиСмотреть фотографии
11:16
Банк «Открытие» предлагает ипотеку с первоначальным взносом 10%Смотреть фотографии
11:16
«Ты сюда не ходи»: офисы волгоградских чиновников закроют шлагбаумыСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде стекающие в Волгу ливневые стоки наконец-то начнут очищатьСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде камеры сняли таран внедорожника и легковушкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волгограде двое пенсионеров госпитализированы после ДТП со скорой помощьюСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде муниципальные службы выиграли аукционы на ремонт дорогСмотреть фотографии
08:39
Матч в Волгограде стал самым посещаемым в 1-м туре РПЛСмотреть фотографии
08:10
В администрации президента отреагировали на жалобу волгоградки о переводе времениСмотреть фотографии
23:02
Болельщика «Зенита» задержали за бросок петарды на матче в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:58
Волгоградский «Ротор» проиграл питерскому «Зениту» - 0:2Смотреть фотографии
19:34
Вышел второй сезон инстаграм-сериала «Пушкин 20.20. Друзья»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 