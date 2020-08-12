На волгоградском «КАУСТИКе» прошли масштабные учения «Защита-2020»





На промплощадке «КАУСТИКа» проведены межведомственные специальные учения «Защита-2020», в ходе которых химики совместно со специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ-защиты) и подразделениями других силовых структур отрабатывали условную экстренную ситуацию.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, персонал завода совместно с военными химиками соединений и частей РХБ-защиты, подразделениями других силовых структур отработали широкий комплекс мероприятий по локализации условной техногенной аварии, а затем и ликвидации её последствий.

Действия по локализации нештатной ситуации разворачивались на территории промплощадки, где по легенде учений произошла частичная разгерметизация резервуара для хранения активного опасного химического вещества (АОХВ). На границе условно «опасной зоны» были оперативно выставлены посты контроля, организованы пункты выдачи средств индивидуальной защиты. При помощи универсальной станции специальной обработки (комплекс КДА) проведена аэрозольная дезинфекция объектов подвижного состава.





Всего в ходе учений было задействовано около 160 единиц спецтехники, в числе которой новые перспективные образцы вооружения. По окончании учений для представителей аккредитованных СМИ и сотрудников завода была организована выставка современных моделей военной техники и индивидуальных средств защиты.

«Цель проведения таких учений состоит в скоординированности действий соответствующих служб и подразделений предприятия совместно с воинскими частями РХБ-защиты, региональными Управлениями МЧС и МВД на случай возникновения аварийной ситуации, – говорит заместитель главного инженера АО «КАУСТИК» Дмитрий Занин, ответственный за организацию межведомственных учений на территории завода. – С поставленной задачей мы справились, действиям наших служб дана положительная оценка на заседании оперативного штаба».

Добавим, что эти учения проходили в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020», которые состоятся в сентябре этого года.