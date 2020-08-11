Волгоградца осудили за автоподставы с дорогими иномарками





Кировский районный суд Волгограда сегодня огласил приговор 33-летнему участнику организованной преступной группы, которая промышляла мошенничеством в сфере автострахования. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в надзорном ведомстве, подсудимый признан виновным в совершении 15 эпизодов мошенничества и покушения на мошенничество в составе организованной группы и с причинением значительного ущерба гражданину.

Установлено, что фигурант уголовного дела входил в состав организованной преступной группы, состоявшей из 20 человек. В период с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года сообщники инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Волгограда и Волгоградской области с участием дорогостоящих автомобилей иностранного производства. После обращения в страховые компании они получали соответствующие выплаты якобы на проведение восстановительного ремонта поврежденных транспортных средств. Ущерб от противоправной деятельности организованной преступной группы превысил 8 миллионов рублей.

Также по одному из эпизодов подсудимый и сообщники продали за 30 тысяч рублей материалы фиктивного ДТП автоюристу- конкуренту. Свою вину мужчина полностью признал и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовные дела в отношении 17 сообщников подсудимого находятся на стадии расследования, двое ранее приговорены судом к наказанию в виде лишения свободы.



