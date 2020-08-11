В Волгоградской области после ЧП проверят все газовые автозаправки

Расследования 11.08.2020 16:55
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11.08.2020 16:55
Прокуратура Волгоградской области после вчерашнего ЧП в Тракторозаводском районе города организовала масштабные проверки автогазозаправок. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в надзорном ведомстве, всего будет проверено порядка 150 АГЗС в регионе на предмет исполнения требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности.
В проверочных мероприятиях также примут участие специалисты Нижне-Волжского управления Ростехнадзора и органов государственного пожарного надзора.
Прокурорами будет дана оценка законности размещения газовых автозаправок, исполнению требований закона при выдаче разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию, выполнению требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности.
Напомним, в результате ЧП на АГЗС в Волгограде пострадали 13 человек.
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