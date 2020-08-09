Расследования

Пенсионеру из Липецка дали 10 лет за убийство волгоградца по пути на рыбалку

Расследования 09.08.2020 09:11
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09.08.2020 09:11


70-летний житель Липецкой области осужден на 10 лет за убийство жителя Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Новоаннинского районного суда, трагедия произошла в сентябре 2019 года. Тогда компания из четырех мужчин на автомобиле «Nissan X-TRAIL» ехала на рыбалку в Астраханскую область. Все находившиеся в машине, кроме водителя, были пьяными. Двое мужчин, которые находились на заднем сиденье, повздорили. Пожилой пассажир  в ходе конфликта нанес один удар ножом своему оппоненту в область сердца. Ранение оказалось смертельным.
Однако свою вину в произошедшем пенсионер не признал. Но она была доказана в суде. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить родной сестре убитого материальный ущерб в размере 47 тысяч рублей и компенсацию морального вреда -  1 миллион рублей. 
Судом апелляционной инстанции приговор Новоаннинского районного суда оставлен без изменения, а жалоба осужденного и его защитника – без удовлетворения.  

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