Компания «Виво маркет» набирает сотрудников для работы на школьных пищеблоках

Экономика 07.08.2020 15:48 Новости компаний
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07.08.2020 15:48 Новости компаний
ООО “Виво маркет” проводит набор специалистов - поваров и помощников поваров - для работы на школьных пищеблоках. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании.
Как известно, с 1 сентября волгоградский регион приступает к обеспечению бесплатным качественным горячим питанием учеников 1-4 класса - эта задача объявлена одной из приоритетных Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.
Компания “Виво маркет”, как один из организаторов школьного питания в Волгограде, провела весь комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения школьников горячими завтраками и обедами, теперь ведется набор сотрудников в штат.
Как сообщила главный HR-специалист предприятия Наталья Федунишина, все набранные сотрудники будут гарантированно обеспечены работой вне зависимости от эпидситуации в регионе.
ООО “Виво маркет” предлагает стабильную “белую” заработную плату, официальное оформление, работу рядом с домом, при необходимости предоставление корпоративного транспорта. Уровень зарплаты будет зависеть от квалификации соискателя и его зоны ответственности.
За дополнительной информацией можно обратиться к главному HR-специалисту Наталье Федунишиной по телефону: 8-906-172-16-99.
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