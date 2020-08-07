ПСБ продолжает программу льготного кредитования по ставке 2%

Экономика 07.08.2020 16:15 Новости компаний
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07.08.2020 16:15 Новости компаний
ПСБ получил дополнительный лимит в размере 8 млрд рублей для льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках государственной поддержки предпринимательства. Средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса по ставке 2%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«ПСБ, один из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, активно участвует во всех мерах государственной поддержки предпринимателей. В текущих непростых условиях именно малый бизнес оказался особенно уязвим, и мы рады, что можем оказать ему помощь на деле. В рамках госпрограммы ПСБ уже выдал почти 17 000 кредитов на общую сумму свыше 37 миллиардов рублей, что свидетельствует о серьезном интересе к программе со стороны предпринимателей», - отметил Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ.
При условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита.
Оформить заявку на льготный кредит в ПСБ можно полностью онлайн, по трём документам, оставив заявку на кредитной платформе ПСБ «Без бумаг».
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