Расследования 07.08.2020 14:37
0
07.08.2020 14:37
Два брата из Саратова подозреваются в совершении разбойного нападения на волгоградскую пенсионерку и покушении на ее убийство. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 5 августа в правоохранительные органы обратилась 72-летняя жительница Дубовского района. Женщина сообщила, что ночью в ее дом ворвались неизвестные и пытались убить. Пока она находилась без сознания преступники похитили ценные вещи и скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Оперативные сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые к тому времени успели снять с похищенной банковской карты пенсионерки 16 тысяч рублей и снять жилье в Волжском. Стражи порядка выяснили, что мужчины являются родными братьями 41 и 40 лет, проживающими в Саратовской области, откуда они уехали, скрываясь от следствия за ранее совершенные кражи. В апреле текущего года они прибыли в Волгоградскую область.
По данным следствия, днем 5 августа текущего года злоумышленники пришли к пенсионерке и попросили разрешить им переночевать. Женщина отказала. Ночью они проникли в дом, где стали душить спящую хозяйку, а затем требовать от нее выдать ценные вещи и деньги. Когда пенсионерка потеряла сознание преступники обыскали жилище, устроили на кухне застолье, а потом скрылись с похищенными мобильным телефоном и банковскими картами, предварительно включив все конфорки на газовой плите и даже духовку.
Выжить пенсионерки удалось чудом – она пришла в сознание, когда в ее доме уже никого не было, а ядовитый газ только начинал скапливаться в комнатах. Потерпевшая обратилась за помощью к соседке, которая сразу же вызвала бригаду медиков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Первым на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который выключил газ, тем самым предотвратив возможное ЧП.
Подозреваемые были задержаны в городе Волжском. К тому моменту они уже успели снять с украденных банковских карт все деньги.
Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемых.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Реклама
«Рисковали кадетами»: руководство волгоградского клуба зарабатывало на продаже прыжков на трухлявых парашютах07.08.2020 19:21
Расследования 07.08.2020 19:21
В Волгоградской области подросток распорол сверстнику живот07.08.2020 12:57
Расследования 07.08.2020 12:57
В Волгограде инсценировщик ДТП не смог избежать колонии06.08.2020 14:52
Расследования 06.08.2020 14:52
В Волгограде наркосбытчика осудят за подростков-помощников06.08.2020 14:35
Расследования 06.08.2020 14:35
В Волгограде бывшему тюремщику заменили условный срок на реальный06.08.2020 10:49
Расследования 06.08.2020 10:49
Экс-начальнику отдела СУ СКР по Волгоградской области ужесточили наказание04.08.2020 17:48
Расследования 04.08.2020 17:48
В Волгограде стоматология выплатит пациентке 100 тысяч рублей за онемевшее лицо04.08.2020 16:58
Расследования 04.08.2020 16:58
В Волгоградской области маленькая девочка помогла раскрыть убийство своей мамы04.08.2020 16:43
Расследования 04.08.2020 16:43
Под Волгоградом тюремщик погорел на собачьем деле04.08.2020 12:45
Расследования 04.08.2020 12:45
В Волгоградской области за кражу пестицидов осудили двоих рецидивистов03.08.2020 15:38
Расследования 03.08.2020 15:38
Семь лет – это мало: в Волгограде ужесточили приговор молодому наркодилеру03.08.2020 12:40
Расследования 03.08.2020 12:40
В Волгограде нашли пропавшую больше месяца назад девушку-подростка03.08.2020 11:30
Расследования 03.08.2020 11:30
В Волгоградской области чиновники потерпели поражение в войне с 93-летней ветераном02.08.2020 19:00
Расследования 02.08.2020 19:00
В Волгоградской области недовольный клиент хотел сжечь дом своего адвоката01.08.2020 10:21
Расследования 01.08.2020 10:21
Под Волгоградом начали поднимать останки зверски убитых людей31.07.2020 18:24
Расследования 31.07.2020 18:24
Реклама