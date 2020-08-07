Расследования

Под Волгоградом два брата-беспредельщика ограбили и едва не убили бабушку

Расследования 07.08.2020 14:37
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07.08.2020 14:37


Два брата из Саратова подозреваются в совершении разбойного нападения на волгоградскую пенсионерку и покушении на ее убийство. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 5 августа в правоохранительные органы обратилась 72-летняя жительница Дубовского района. Женщина сообщила, что ночью в ее дом ворвались неизвестные и пытались убить. Пока она находилась без сознания преступники похитили ценные вещи и скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Оперативные сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые к тому времени успели снять с похищенной банковской карты пенсионерки 16 тысяч рублей и снять жилье в Волжском. Стражи порядка выяснили, что мужчины являются родными братьями 41 и 40 лет, проживающими в Саратовской области, откуда они уехали, скрываясь от следствия за ранее совершенные кражи. В апреле текущего года они прибыли в Волгоградскую область.
По данным следствия, днем 5 августа текущего года злоумышленники пришли к пенсионерке и попросили разрешить им переночевать. Женщина отказала. Ночью они проникли в дом, где стали душить спящую хозяйку, а затем требовать от нее выдать ценные вещи и деньги. Когда пенсионерка потеряла сознание преступники обыскали жилище, устроили на кухне застолье, а потом скрылись с похищенными мобильным телефоном и банковскими картами, предварительно включив все конфорки на газовой плите и даже духовку. 
Выжить пенсионерки удалось чудом – она пришла в сознание, когда в ее доме уже никого не было, а ядовитый газ только начинал скапливаться в комнатах. Потерпевшая обратилась за помощью к соседке, которая сразу же вызвала бригаду медиков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Первым на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который выключил газ, тем самым предотвратив возможное ЧП.
Подозреваемые были задержаны в городе Волжском. К тому моменту они уже успели снять с украденных банковских карт все деньги. 
Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемых.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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