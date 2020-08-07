



Около полумиллиона рублей направит компания «Сады Придонья» в 2020 году на целевое обучение выпускника Паньшинской средней школы в Волгоградском техническом университете. На время учебы для будущего специалиста на предприятии предусмотрена оплачиваемая стажировка и производственная практика. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Более 10 лет компания «Сады Придонья» реализует социально-образовательный проект, направленный на профориентацию выпускников сельских школ Городищенского района. Специалисты hr службы компании на базе общеобразовательных учреждений регулярно проводят практические занятия, знакомят старшеклассников с профессиями, востребованными на предприятии и на рынке труда в целом.

«В этом году наша компания профинансирует обучение выпускника Паньшинской средней школы Егора Куцаева, – говорит менеджер по персоналу компании «Сады Придонья» Александра Онянова. – Он поступил в Волгоградский государственный технический университет по целевому направлению».

Надо отметить, что при отборе претендентов учитывались результаты профориентационных тестов, положительные рекомендации директора школы и, конечно же, желание учащегося работать в компании. Сейчас готовится к подписанию трехсторонний договор, согласно которому предприятие профинансирует обучение в вузе и предоставит оплачиваемую стажировку на время учебы.

Один раз в неделю Егор будет работать на производстве в должности ученика инженера, а получив диплом, молодой специалист начнет свою трудовую деятельность в компании. Для тех, кто выбирает Сады Придонья, компания создает все условия, чтобы молодые специалисты, оказавшись в коллективе, имели возможность для своего развития и серьезного карьерного роста.



